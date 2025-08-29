안면 부상 딛고 머리로 '쾅'…첫 유럽대항전 본선행

<앵커>



독일 마인츠의 이재성 선수가 투혼의 헤딩 결승골로 팀을 유럽 컨퍼런스리그 본선으로 이끌며, 생애 처음으로 유럽 클럽 대항전 무대를 밟게 됐습니다.



홍석준 기자입니다.



<기자>



지난달 프리 시즌 경기에서 광대뼈가 부러지는 중상을 입어 최근까지 마스크를 쓰고 경기에 나섰던 이재성은, 생애 첫 유럽대항전 진출을 향한 무대에서 몸 사리지 않고 머리를 썼습니다.



전반 28분 날카로운 헤더를 날린 게 선방에 막혔지만, 곧바로 동료 벨의 선제골로 이어졌고, 1대 1로 맞선 전반 43분, 다시 한 번 측면 크로스가 올라오자 기어이 헤더 결승골을 터뜨렸습니다.



껑충 뛰어올라 강력하게 머리로 받아 넣은 뒤 힘차게 포효했습니다.



투혼을 빛낸 1분 뒤, 재치도 발휘했습니다.



크로스가 낮게 오자 펄쩍 뛰어올라 공을 흘리며 바이퍼의 쐐기골을 도왔습니다.



세 골에 관여한 이재성의 원맨쇼로, 마인츠는 1차전 원정 패배를 딛고 안방에서 전세를 뒤집으며 컨퍼런스리그 본선에 올랐습니다.



데뷔 후 처음으로 유럽대항전 무대를 밟게 된 이재성은 "머리로 더 많이 공이 왔으면 좋겠다"며, "귀하게 얻은 기회를 마음껏 누리고 싶다"고 밝혔습니다.



한편, 챔피언스리그 조추첨 결과 파리 생제르맹 이강인과 바이에른 뮌헨 김민재가 두 시즌 연속 '코리안 더비'를 치르게 됐습니다.



(영상편집: 박기덕, 디자인: 이준호)