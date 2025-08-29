뉴스

인천·부산 고등학교에서도 '폭파 협박'…'치안 공백' 우려

최승훈 기자
작성 2025.08.29 20:57 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

최근 이틀간 서울의 중고등학교에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수됐죠. 오늘(29일)은 인천과 부산에서 또 비슷한 신고들이 있었습니다. 모두 거짓으로 드러났습니다만, 막대한 행정력이 낭비되는 데다 다른 민생 신고를 놓칠 수 있다는 우려도 커지고 있습니다.

최승훈 기자입니다.

<기자>

오늘 오전 10시쯤, 인천 서구와 강화군의 고등학교 2곳에서 폭발물 협박 팩스를 받았다는 신고가 경찰에 접수됐습니다.

폭발 예고 시간은 오후 1시 34분으로 어제 서울 시내 7개 고등학교에 발송된 팩스에 적힌 시간과 같았습니다.

[피해 학교 관계자 : 한자, 일본어, 한글. (세 가지 언어로요?) 네. 처음에 깜짝 놀랐죠.]

경찰은 특공대 등을 투입해 수색에 나섰지만 이번에도 폭발물은 나오지 않았습니다.

한낮에도 학교 운동장은 텅 비어 있고 교무실만 불을 밝히고 있습니다.

오늘 새벽 0시 30분쯤에는 부산 남구와 동구의 고등학교에도 비슷한 협박 팩스가 들어왔습니다.

"압력솥을 이용한 폭탄을 여러 개 설치했다"고 적혀 있었지만, 경찰 수색 결과 역시 위험한 물질은 발견되지 않았습니다.

허위 협박 팩스에 따른 경찰 출동들이 잇따르자, 행정력 낭비와 함께 다른 민생 신고들을 놓칠 수 있다는 우려가 나오고 있습니다.

지난 5일 서울 신세계백화점 본점 허위 테러 협박 당시 수색에 걸린 2시간여 동안 112 신고 22건이 접수됐고, 지난 10일 서울 올림픽공원 체조경기장 허위 테러 협박 땐 112 신고 33건이 접수됐습니다.

경찰은 이달 초부터 어제까지 허위 협박 팩스에 사용된 번호는 미국의 한 웹 팩스 회사가 가입자들에게 부여한 가상번호 중 하나라는 사실을 파악하고, 해당 업체에 가입자와 발신지 정보를 요청했습니다.

다만 웹 팩스의 특성상 발신지를 어느 한 곳으로 단정할 수 없어 용의자 추적에 난항을 겪을 것으로 보입니다.

(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 김준희)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지