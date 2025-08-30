뉴스

[SBS 경제탈곡기] 트럼프, 또 "알래스카 개발할 거지?"…한국, 협상 테이블 깔아둘 '회심의 카드' 있다? ft. 조홍종 단국대 경제학과 교수

권애리 기자
작성 2025.08.30 11:01 조회수
1. “‘협상의 기술’ 트럼프와 ‘첫 만남 단추’ 잘 꿰었어요”

2. “알래스카에 ‘진심의 방점’ 찍혀 있어요”... 트럼프, 또 말 꺼낸 ‘알래스카 합작투자’

3. 트럼프 ‘에너지 패권 야망’의 청사진... “LNG로 전세계 에너지 판도 흔들고 싶어합니다”

4. “알래스카, 만만한 곳이 아니에요”

5. “알래스카 순록이 키가 너무 커서요…”

6. “미국산 LNG 10년 공급 계약 궁금하죠?… 한국에 결코 불리하지 않습니다”

7. 한국, 알래스카 LNG 개발 참여한다면… ‘최적의 시나리오’는?

8. ‘알래스카에 진심’ 트럼프 임기, 2026년 반환점 도는데…

트럼프 대통령, 한미 정상회담에서 또! 알래스카 얘기를 꺼냈습니다. 아무래도 임기 안에 알래스카 LNG 개발 쐐기를 박고 가겠다는 의지가 분명히 보입니다. 하지만 트럼프 2기는 내년이면 반환점을 돕니다. 

에너지·자원 분야 국내 최고 권위자, 조홍종 단국대 경제학과 교수와 함께 SBS <경제탈곡기>가 알래스카 이슈에 발휘해야 할 '협상의 기술'을 탈.탈. 털어 분석했습니다!
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
