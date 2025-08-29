뉴스

"불치병도 고쳐"…48㎝ 장침으로 무면허 침 시술한 70대 징역형

류희준 기자
작성 2025.08.29 18:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"불치병도 고쳐"…48㎝ 장침으로 무면허 침 시술한 70대 징역형
▲ 제주지방법원

한의사 면허 없이 전국을 돌아다니며 침 시술을 행한 70대에게 실형이 선고됐습니다.

제주지법은 보건범죄 단속에 관한 특별조치법 위반(부정의료업자) 등 혐의로 구속기소된 70대 A 씨에 대해 징역 2년 4개월에 벌금 500만 원을 선고하고 2천240만 원을 추징했습니다.

또 A 씨 일을 도우며 범행을 방조한 혐의로 기소된 70대 B 씨에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년, 벌금 50만 원을 선고했습니다.

A 씨는 2022년부터 올해 상반기까지 4년간 제주를 비롯해 서울, 부산, 대구 등 전국을 돌아다니며 치매와 암 등 각종 질병을 앓고 있는 환자 120여 명을 상대로 한의사 면허 없이 침 시술한 혐의를 받습니다.

A 씨는 환자들에게 "평생 병을 못 고치던 사람도 전부 고칠 수 있다", "불치병이란 없다"는 말로 중증 환자들을 속였으며 일반 한의원보다 5배가량 많은 진료비를 받아 챙겨 2천만 원 상당의 부당이득을 챙긴 것으로 조사됐습니다.

특히 A 씨는 침 시술 도중 침을 꽂아둔 채 돌려보내거나 한의원에서 사용하지 않는 48㎝ 길이의 장침을 사용해 환자들이 복통 또는 염증 등 심각한 부작용을 겪기도 한 것으로 나타났습니다.

그는 과거에도 의료법 위반 혐의로 처벌받은 전력이 있음에도 다시 같은 수법으로 불법 의료행위를 해 온 것으로 확인됐습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
류희준 기자 사진
류희준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지