이 대통령 "검찰 개혁 쟁점, 국민 앞 토론해야…직접 주재할 수도"

▲ 이재명 대통령이 29일 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 검찰개혁과 관련해 "중요 쟁점에 대해선 대책과 해법 마련을 위해 국민 앞에서 합리적으로 논쟁하고 토론하라"고 주문했습니다.강유정 대변인은 오늘(29일) 브리핑에서 이 대통령이 대통령실에서 주재한 국무회의에서 이같이 지시했다고 밝혔습니다.이 대통령은 검찰개혁에 대해 "권력 집중으로 인한 권한 남용 방지 대책, 수사권을 원활하게 운용하는 등의 근본적 문제에 대한 실질적인 방안을 도출할 필요가 있다"고 강조했다고 강 대변인은 전했습니다.이 대통령은 "'보여주기식'은 안 된다"며 "실질적 안을 도출해야 하고 서로 다른 생각이 있다면 토론 문화를 장착해 어떤 부분이 대안이 되고 부족한지 구체적으로 언급하며 더 합리적이고 국민 이익에 부합하는 검찰개혁 안을 마련해가야 한다"고 언급했습니다.그러면서 "결국 그런 생각을 가진 사람들이 있다면 대안과 함께 공개 토론의 장에서 가장 합리적이고 이성적으로 검찰개혁이 어떻게 이뤄져야 하는지 대안을 내놓는 게 좋지 않을까"라고 덧붙였습니다.강 대변인은 이와 관련해 "대통령은 심지어 주재할 수도 있다고까지 말했다"며 "충분히 열린 자세로 토론할 수 있다는 것"이라고 전했습니다.이어 강 대변인은 이 대통령이 한미정상회담 성과 설명을 위한 여야 지도부 회동을 추진하는 것과 관련해선 "여야 회동 일정은 계속 논의 중"이라고 밝혔습니다.그는 "여야의 의견 교환을 위해 대통령이 통합 의지와 다양한 의견 수렴을 위해 제안했다"며 "대통령은 어떤 의제를 반드시 정하지 않고서라도 의견 교환을 위해 여·야·정이 만나는 것은 상당히 바람직하다고 생각하고 있다"고 말했습니다.강 대변인은 국민의힘 장동혁 대표가 이 대통령과의 추가 단독 면담을 요구하는 것과 관련한 질문엔 "장 대표와의 만남에 대해 공식적으로도 제안했고 비공식적으로도 전달했다. 의제 조율 등에 대해 논의 중"이라고만 답했습니다.