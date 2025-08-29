사격 김나관, 아시아선수권서 50m 소총복사 2관왕

▲ 50ｍ 소총복사 남자 일반부 단체전 금메달 합작한 김정현, 김나관, 정승 (왼쪽부터)

사격 김나관(국군체육부대)이 아시아선수권대회에서 2관왕에 올랐습니다.김나관은 오늘(28일) 카자흐스탄 심켄트에서 열린 아시아사격선수권 50ｍ 소총복사 남자 일반부 개인전에서 금메달을 차지했습니다.함께 출전한 정승우(한국체대)는 동메달을 목에 걸었습니다.김나관은 정승우, 김정현(한국체대)과 팀을 이룬 단체전에서도 우승하며 2관왕을 달성했습니다.주니어부에서는 김태경(한국체대)이 개인전 동메달을 획득했고, 이철민, 이현서(이상 경남대)와 단체전 동메달을 합작했습니다.25ｍ 스탠다드권총 남자 일반부 단체전에서는 방재현(서산시청), 이재균(KB국민은행), 홍석진(국군체육부대)이 2위에 올랐습니다.이재균과 홍석진은 앞서 25ｍ 속사권총 단체전 정상에 이어 스탠다드권총에서도 메달을 획득하며 권총 종목 강세를 이어갔습니다.주니어부 단체전에서는 이원재(인천대), 문대희(유원대), 이시우(한국체대)가 동메달을 수확했습니다.(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)