[D리포트] 어묵 하나에 3천 원?…부산서 도 넘은 바가지 논란

부산을 찾은 관광객이 노점상에서 어묵 하나를 사려고 값을 묻습니다.



[매운 어묵이 얼마예요? (3천 원이요.)]



[몇 개예요? (1개에 3천 원.)]



다른 노점상도 값은 마찬가지입니다.



[떡은요? (물 떡도 3천 원, 어묵도 3천 원.)]



어묵 하나에 3천 원을 받는다고, 최근 SNS 상에서 논란이 된 이른바 '부산 바가지' 영상입니다.



유명 관광지의 바가지요금 논란은 사실 하루 이틀 일이 아니지만, 도통 사라질 줄을 모릅니다.



실제로도 관광객을 상대로 한 바가지요금이 있는지, 직접 한번 가보겠습니다.



물은 2천 원, 간단한 간식은 5천 원 등에 팔고 있습니다.



편의점이나 시중 가격의 약 2배, 관광객들은 울며 겨자 먹기로 지갑을 엽니다.



[성경수/관광객 : 어묵 하나에 3천 원은 너무 비싸죠. 가족이 한 사람이 하나씩만 먹어도 1만 원이 넘는데.]



상인들에게 논란에 대해 물어봤습니다.



[노점상 : (물건) 받는 금액도 있고, 여기서 인건비 나가고, 전기료에다 고추 같은 것도 시중에 나가면 엄청 비싸잖아요. 자기네들이 안 해보고 그런 말하면 안 되죠.]



수산물 시장이나 회센터에서도 사라진 줄 알았던 바가지 논란이 여전합니다.



무게당 가격을 매기는 특성상 소쿠리에 물을 담아 무게를 늘리는 이른바 '물 치기'나 저울 영점을 흩뜨려 놓는 '저울 치기' 등이 논란입니다.



여기 보이는 게 1kg당 3만 5천 원씩 하는 광어입니다.



이렇게 소쿠리에 담아 무게를 재보면 1.5kg가량이 나오는데, 이렇게 물을 완전히 버리고 나면 금세 0.3kg가량이 줄어듭니다.



1만 원가량을 더 낼뻔한 셈입니다.



물이 빠지는 소쿠리를 쓰고 저울점검도 하고 있지만, 일부가 여전히 무게를 속이고 있다는 제보가 잇따릅니다.



[00구청 관계자 : 명절 전이랑 휴가철 대비해서 점검하고, 정기검사라고 2년에 한 번 하게 돼 있고요. 수시 검사할 수 있게 돼 있거든요.]



지자체 관리 감독에도 끊이지 않는 바가지 영업이 관광도시 부산의 이미지를 좀먹고 있습니다.



