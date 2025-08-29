[8뉴스 예고] 특검, 김건희 구속기소…역대 영부인 최초

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 특검, 김건희 구속기소…역대 영부인 최초



김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작과 명태균 공천 개입, 건진법사 청탁 의혹과 관련해 역대 영부인 중 처음으로 구속기소 됐습니다. 김 여사는 어두운 밤 달빛처럼 견디겠다는 옥중 소회를 밝혔습니다.



2. '확장 재정' 전환…구윤철 경제부총리 출연



이재명 정부의 첫 예산안이 국무회의에서 의결됐습니다. 성장의 씨앗이 되도록 AI와 R&D에 과감히 투자하겠다며 확장 재정 전환을 선언했습니다. 구윤철 경제부총리와 함께 자세한 내용 짚어보겠습니다.



3. 인천·부산 고교 폭파 협박, 대책은?



서울에 이어 오늘(29일)은 인천과 부산 고등학교에서도 폭파 협박이 이어졌습니다. 허위 신고가 반복되면서 민생 치안에 구멍이 뚫리고 있는 상황, 대책을 짚어봤습니다.



4. '어쩔수가없다' 첫 공개, 현장 분위기는?



베네치아 영화제 경쟁 부문에 진출한 박찬욱 감독의 신작 '어쩔수가없다'가 오늘 베일을 벗었습니다. 첫 시사회 직후 현장 분위기를 베네치아 현지에서 전해드립니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.