[자막뉴스] '박봉' 공무원 인기 뚝…보수 9년 만에 최대 인상

내년 공무원 보수가 3.5% 인상됩니다.



올해 3% 보다 0.5% 포인트 높은 수치로, 2017년 이후 9년 만의 최대 인상 폭입니다.



정부는 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '2026년도 예산안'을 확정했습니다.



내년도 공무원 보수는 최저임금 인상률인 2.9%와 정부와 한국은행의 물가상승 전망치 2%를 모두 웃도는 수치입니다.



앞서 공무원 보수 인상률은 2017년 3.5%에서 2021년 0.9%까지 떨어졌지만, 4년 연속 상승해 올해 3%를 회복했습니다.



기획재정부는 공무원 보수 수준이, 민간 대비 2020년 90.5%에서 지난해 83.9%까지 떨어졌다고 밝혔습니다.



그러다 보니 공무원 지원율도 급감했습니다.



올해 5월 기준 7·9급 일반직 공무원 시험 준비생은 12만 9천 명으로 통계 작성 이래 최저치를 기록했습니다.



행정고시와 전문직 시험 준비생도 2021년 10만 5천 명에서 올해 8만 1천 명으로 감소했습니다.



임용 5년 이내 퇴직자도 2019년 6500명에서 2023년 1만 3566명으로 배 이상 늘었습니다.



앞서 이재명 대통령은 대선 당시 '저연차 공무원 보수의 지속적 인상'과 '경찰 소방 재난 담당 공무원의 위험 근무 수당 인상 '등을 공약했습니다.



