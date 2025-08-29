중국, 차세대 스텔스 전투기 J-20, 9월 창춘 에어쇼서 전시

▲ 이륙 중인 중국 J-20 스텔스 전투기

중국 인민해방군(PLA) 공군의 5세대 스텔스 전투기 J(젠)-20이 내달 19∼23일 지린성 창춘 에어쇼에서 처음으로 지상에 전시될 예정이라고 중국 관영 영문매체 글로벌타임스 등이 보도했습니다.J-20은 100여 종의 PLA 공군 항공기와 현역 지상 장비 등과 함께 전시됩니다.중국 국방부는 이전의 에어쇼에선 J-20이 공중 쇼를 한 뒤 지상에 잠시 착륙하는 수준이었지만 이번에는 전시를 통해 관람객들이 세부 관찰을 할 수 있게 될 것이라고 소개했습니다.J-20은 미국의 스텔스 전투기 F-22 랩터에 맞선 중국 공군 현대화의 상징으로 알려져 있습니다.단좌형에 쌍발 엔진으로 전체 길이는 20ｍ, 날개폭은 13ｍ, 무게는 19t이고 비행고도는 20㎞에 달합니다.스텔스 및 초음속 순항 능력에 뛰어난 기동성과 항공전자 장비를 갖췄다는 평가를 받고 있습니다.J-20은 공대공 또는 공대지 공격을 위해 장거리 미사일 6기를 탑재할 수 있습니다.J-20은 2011년 1월 청두에서 시제기로서 첫 비행을 한 뒤 수년간 보완 작업을 거쳐 2016년 주하이 에어쇼에서 대중에 공개된 데 이어 2017년 9월부터 실전에 배치됐으며 2020년부터 양산됐습니다.그 이후엔 여러 가지의 최신 버전이 선보였습니다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 J-20의 최근 모델은 초음속 순항 능력을 갖췄다고 소개했습니다.SCMP는 "J-20은 러시아와 몽골을 담당하는 인민해방군 북부전구 사령부에 비교적 이른 시기에, 2022년 4월부터 남중국해를 순찰하는 임무를 하는 남부전구사령부에 배치됐으며 신장위구르 자치구에서도 J-20의 비행이 포착됐다"고 덧붙였습니다.(사진=중국 글로벌타임스 캡처, 연합뉴스)