[날씨] 전국 곳곳 폭염특보…수도권 곳곳 소나기

SBS 뉴스
작성 2025.08.29 18:05 조회수
8월의 끝자락에서 찜통더위가 계속되고 있습니다.

오늘(29일) 전국 곳곳으로 폭염 특보가 확대·강화됐는데요.

삼척의 낮 기온이 무려 38도까지 치솟았고 울진과 대구도 36도를 넘어서는 등 찜통더위가 기승을 부렸습니다.

주말 동안에도 전국적으로 체감 온도가 33도 안팎까지 오르며 무더운 날씨가 이어지겠습니다.

현재 중부 지방 곳곳으로는 소나기가 내리는 곳이 있습니다.

오늘은 수도권을 중심으로 소나기가 이어질 텐데요.

예상되는 소나기의 양은 수도권에 5에서 50mm, 그 밖의 지역은 5에서 40mm가 되겠습니다.

주말인 내일도 요란한 소나기 예보가 들어 있습니다.

특히 수도권과, 수도권을 중심으로 강한 소나기가 이어지면서 서울과 경기 북부는 최대 80mm 이상의 많은 양이 예상되고 시간당 최대 30mm 안팎까지 세차게 쏟아질 수 있겠습니다.

내일 아침 기온은 서울이 26도 등 곳곳에서 열대야가 이어지겠고, 낮 기온은 대구 35도까지 오르겠습니다.

일요일 밤에는 중부 지방에도 비가 내리기 시작해 다음 주 월요일 전국으로 확대되겠습니다. 

(임은진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
