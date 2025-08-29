뉴스

나무에서 지폐가 '우수수'…원숭이 덕에 돈벼락?

작성 2025.08.29 17:33 조회수
<오! 클릭> 마지막 검색어는 '인도 원숭이가 선사한 돈벼락'입니다.

이게 무슨 일인가요?

주민 수십 명이 나무 밑으로 모였습니다.

다들 하늘에서 떨어지는 돈을 줍기 위해 정신이 없습니다.

인도 우타르프라데시주에 있는 한 마을의 모습입니다.

원숭이가 현금 가방을 훔쳐 달아난 뒤 나무 위에서 지폐를 뿌리는 바람에 마을에 난리가 난 겁니다.

원숭이가 훔친 현금 가방은 토지 계약을 위해 한 부동산 사무소를 찾은 한 고객의 것으로 파악됐습니다.

고객이 변호사와 서류를 정리하기 위해 가방에서 잠시 고개를 돌린 사이 원숭이가 이를 낚아채 달아났던 건데요.

당시 가방에는 우리 돈으로 약 130만 원이 들어있었다고 합니다.

절반 정도는 회수할 수 있었지만 나머지는 주민들이 가져간 것으로 전해졌습니다.

영상을 본 누리꾼들은 "원숭이가 불러온 돈 쟁탈전" "비양심들은 원숭이 덕 봤다고 좋아했겠지" "인도 원숭이 소동, 인도에서 살기 어려울 듯" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 엑스 hindipatrakar, bstvlive · JaikyYadav16, ProfNoorul)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
