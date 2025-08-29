뉴스

고데기 전 '슥슥' 바르는데…"10분만 써도 위험"

SBS 뉴스
작성 2025.08.29 17:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
머리를 손질할 때 열 스타일링 기기 많이 사용하시죠.

그런데 잘못 사용했다간 건강을 위협할 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어, '이렇게 쓰면 10분 만에 위험'입니다.

찰랑거리는 머리 모양을 위해 사용하는 열 스타일링 기기, 흔히 고데기라고도 하죠.

남성보다는 여성분들이 많이 사용하는데요.

그런데 모발 관리 제품을 바른 뒤 이 고데기를 단 10분만 사용해도 건강에 나쁜 영향을 줄 수 있다고 합니다.

최근 미국 인디애나주 퍼듀대학교의 연구팀이 공개한 내용인데요.

헤어 세럼과 스프레이, 헤어젤 등 모발 관리 제품을 사용한 뒤 고데기를 이용해 10~20분간 머리 손질을 했더니 100억 개 이상의 나노 입자에 노출됐다고 밝혔습니다.

이는 고속도로 교통 체증 속에 서 있는 것과 맞먹는 수준의 나노입자 오염이라는데요.

연구팀은 섭씨 150도 이상의 높은 열이 가해질 때 모발 관리 제품 속 화학물질이 공기 중으로 방출되는데, 이러한 나노 입자가 폐 깊숙이 도달해 호흡기 문제나 폐 염증, 그리고 인지 저하까지 유발할 수 있다고 경고했습니다.

누리꾼들은 "미용보다 건강이 우선인데" "환기 잘 안되는 곳은 최악일 듯" "이제라도 알아서 다행이다" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : Environmental Science & Technology)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지