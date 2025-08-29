미, 백신 음모론 맞선 CDC 수장 해고하고 투자 전문가 낙점

▲ 지난 6월 짐 오닐 미 보건부 부장관(왼쪽)과 케네디 장관

도널드 트럼프 미 행정부가 '백신 음모론'에 맞섰던 질병 대응 수장을 경질하고는 후임으로 의학계 경력이 거의 없는 투자 전문가를 낙점했습니다.미 일간 워싱턴포스트(WP)는 현지시간 28일 백악관이 질병통제예방센터(CDC) 국장 직무대행으로 짐 오닐 보건복지부 부장관을 낙점했다고 보도했습니다.오닐은 지난 6월 의회 인준을 거쳐 부장관으로 취임한 이후 '백신 음모론'으로 유명한 로버트 케네디 주니어 장관의 최측근으로 올라섰습니다.오닐은 과거 조지 W. 부시 행정부 시절 보건 당국에서 식품 규제 등을 맡은 적은 있지만 의학계 경력은 거의 없습니다.오닐은 이후 실리콘밸리 큰손인 피터 틸과 연관된 투자 업계로 옮겨가 수년간 기술, 바이오 등에서 벤처 투자자로 일했습니다.오닐이 CDC 국장 직무대행을 맡게 되면서 트럼프 행정부가 의학계 반대에도 밀어붙이는 백신 정책에 힘이 실릴 것으로 보입니다.백악관의 이 같은 결정은 전임 수전 모나레즈 CDC 국장이 취임 한 달도 되지 않은 27일 해임된 직후 나온 것입니다.모나레즈는 스탠퍼드 의대를 거쳐 수십 년간 보건 분야에서 몸담아온 전문가로, 그동안 백신 연구 삭감, 자문위원회 해체 등을 강행하는 케네디 장관에 맞서 백신 필요성을 주장해 왔습니다.모나레즈 해임 이후 CDC 다른 고위직 4명도 트럼프 행정부에 저항해 줄줄이 사표를 던졌습니다.이러한 마찰은 케네디 장관이 백신 회의론자 위주로 재편한 자문위원회가 향후 몇 주 사이에 새 예방접종 권고안을 발표할 예정인 와중에 불거졌습니다.자문위는 홍역, 간염 등을 포함해 어린이 필수 예방접종을 검토할 예정입니다.케네디 장관의 행보를 놓고 공화, 민주 양당에서 일제히 경고의 목소리를 키운다고 AP 통신이 전했습니다.다음 달 의회 청문회를 앞두고 공화당 일각에서 의회 조사를 요청했으며, 민주당에서는 케네디 장관 해임을 주장하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)