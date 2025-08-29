트럼프, 시카고서 대규모 불법체류자 단속 계획…장갑차도 동원

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 행정부가 미국 중서부 최대 도시인 시카고에서 대규모 불법체류자 단속 작전을 펼칠 계획인 것으로 전해졌습니다.CBS뉴스는 현지시간 28일 소식통을 인용해 장갑차와 각종 전술 장비가 동원된 대규모 단속 작전이 시카고에서 전개될 예정이라고 보도했습니다.이 작전은 이르면 다음 달 5일부터 시작될 것으로 소식통은 전했습니다.앞서 트럼프 행정부는 올해 봄부터 로스앤젤레스(LA)에서 장갑차 등을 동원한 단속 작전을 펼쳤습니다.당시 이 같은 이민세관단속국(ICE)의 단속에 대해 불법체류자뿐 아니라 주민들이 거세게 반발하면서 LA에선 격렬한 거리 시위가 벌어지기도 했습니다.이에 대해 트럼프 대통령은 주 방위군과 해병대를 LA에 투입해 대응했습니다.트럼프 대통령은 워싱턴 DC에 치안 불안을 이유로 연방 요원과 주 방위군을 투입했습니다.이어 LA와 시카고 등 민주당 소속 시장이 장악한 대도시에도 주 방위군을 파견하겠다는 계획을 밝혀 야당의 반발을 사고 있습니다.미국에서 3번째로 큰 도시인 시카고는 민주당 소속인 브랜든 존슨 시장이 재임 중이고, 시카고가 속한 일리노이 주지사도 민주당 소속 JB 프리츠커입니다.프리츠커 주지사는 트럼프 행정부로부터 어떠한 연락도 받지 못했다면서 "시카고를 침공하려고 한다"고 반발했습니다.이에 대해 국토안보부는 성명을 통해 "트럼프 대통령이 공언한 대로 미국의 거리와 도시를 다시 안전하게 만들 것"이라며, "전국 곳곳에서 갱단원과 살인범, 성범죄자 등 미국 사회를 위협하는 최악의 불법체류자들을 체포하고 추방하고 있다"고 밝혔습니다.