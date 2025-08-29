뉴스

[자막뉴스] 내년 나랏빚 1,415조 돌파…'핵심 투자 계획' 주목

SBS 뉴스
작성 2025.08.29 14:51 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
정부는 오늘 이재명 대통령 주재 국무회의를 열고 올해 본예산 대비 54조 7천억 원을 늘린 728조 원 규모의 내년도 예산안을 의결했습니다.

총지출 증가율은 8.1%로 2022년 이후 최고 수준입니다.

정부의 총수입은 지출 증가율에 못 미치는 674조 2천억 원으로, 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 53조 8천억 원 적자가 예상됩니다.

정부는 잠재성장률이 하락하고 세입 기반이 악화라는 구조적 제약을 돌파하기 위해, 인공지능과 연구개발 분야에 대한 핵심 투자 계획을 밝혔습니다.

연구 개발에 35조 3천억 원 규모로 책정했는데, 이 중 AI 등 첨단산업 기술 개발에 10조 6천억 원을 투입하기로 했습니다.

국가채무는 1천415조 2천억 원으로 본예산 대비 141조 8천억 원 증가할 전망입니다.

이에 따라 GDP 대비 적자비율은 3.5%포인트 늘어난 51.6%로 처음으로 50%를 넘어서게 됩니다.

총지출을 대폭 늘린 가운데 지출 구조조정은 역대 최고 수준인 27조 원 규모를 절감했습니다.

구윤철 기획재정부 장관은 재정이 회복과 성장을 견인할 수 있도록 총지출을 대폭 확대했다면서, 늘어난 재원으로 연구개발과 AI, 초혁신경제 선도사업 등 성장잠재력을 제고할 분야에 집중 배분했다고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지