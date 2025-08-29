"어묵 1개 3000원" 유튜버 깜짝…부산 관광지서 불법 노점

▲ 개당 3천 원짜리 어묵

어묵 1개에 3천 원을 받아 바가지 상술 논란이 불거진 부산 관광지 노점이 무신고 업소로 확인돼 지자체가 고발했습니다.부산 기장군에 따르면 최근 유튜브와 인터넷 커뮤니티를 중심으로 해동용궁사 인근에서 판매되는 개당 3천 원짜리 어묵이 바가지 논란을 불러일으켰습니다.한 유튜버가 지난 16일에 이 노점을 찾았다가 어묵이 3천 원이라는 답변받자 "몇 개, 몇 개예요?"라고 당황한 듯 물었고, 상인이 "1개 3천 원"이라고 알려주자 "아, 그래요?"라며 돌아서는 영상이 확산했습니다.유튜버 일행은 "잘못 들은 거 아닌가요?"라고 의심했고, 유튜버는 "어묵이 하나에 3천 원이면 너무한 거 아니냐. 4개 먹으면 1만 2천 원"이라며 믿지 못하겠다는 반응을 보였습니다.영상 조회수는 어제 기준 600만 회를 넘겼습니다.논란이 확산하자 기장군이 현장 점검에 나섰습니다.기장군은 해당 업소가 무신고 업소임을 확인하고 형사 고발 조치했다고 설명했습니다.다만, 바가지요금 자체에 대해서는 지자체가 단속할 권한이 없어 향후 행정 지도할 계획입니다.지자체는 상품 가격을 표시하지 않거나 허위로 표시한 경우만 과태료 부과가 가능합니다.기장군 관계자는 "바가지요금 근절, 가격표시제 준수 등 행정지도를 하겠다"면서 "해동용궁사 입구 무신고 업소들에 대해서는 주기적으로 점검해 왔는데 다음에도 적발 시 고발하겠다"고 밝혔습니다.(사진=유튜브 캡처, 연합뉴스)