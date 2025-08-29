뉴스

[뉴블더] 극한 가뭄에 "영업 중단"…호텔은 남의 얘기?

조지현 기자
작성 2025.08.29 15:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
극심한 가뭄으로 저수지가 말라가고 제한 급수가 이뤄지고 있는 강릉에선 최근 기우제까지 지냈죠.

물 절약에 동참하려고 식당 영업까지 줄인다는 자영업자가 나오는 한편, 물을 많이 쓰는 호텔이나 리조트에도 책임이 있는 것 아니냐는 지적도 나오고 있습니다.

강릉 지역 온라인커뮤니티에 공지 하나가 올라왔습니다.

한 뷔페식당이 물 절약 동참을 위해 당분간 점심 영업만 진행한다는 내용입니다.

식당 측은 강릉 시민으로서 아무것도 안 하고 있으려니 마음이 불편해서 저녁은 중단하기로 했다며, 일주일 내내 고민하다 결정하니 후련하다고 썼습니다.

생업을 희생하다니 대단하다, 용기에 박수 보낸다는 댓글이 이어졌는데요.

강릉은 현재 유일한 상수원인 오봉저수지의 저수율이 역대 최저인 15.9%에 불과합니다.

지난 20일부터 각 가정의 수도 계량기 50%를 잠그는 제한 급수가 시행 중이고, 다른 지역에서 물을 퍼 나르고 있는 실정입니다.

요리는 생수로 하고, 청소는 물티슈로 하는 등 시민들은 절수 방법을 공유하면서 물을 아끼려고 애를 쓰고 있는데요.

대형 호텔이나 리조트도 동참해야 하는 것 아니냐, 아끼는 사람 따로 있고 쓰는 사람 따로 있냐는 목소리가 높습니다.

일부 호텔이 수영장 운영을 다음 달부터 단축한다는 계획을 내놨지만, '성수기 장사 다 하고 뒤늦게 생색'이라는 냉소적인 반응도 나오고 있습니다.

무엇보다 동해안 가뭄이 강릉만의 일은 아닌데, 유독 강릉이 물 부족에 시달리는 건, 늘어난 호텔과 여름철 관광객의 물 사용을 미리 예측하고 대응하지 못한 강릉시의 실책이라는 목소리가 높습니다.

(영상편집 : 최영수, 디자인 : 김민영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조지현 기자 사진
조지현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지