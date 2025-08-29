[자막뉴스] 민생회복 소비쿠폰으로 허리 휘는 지자체? 효과는

민생회복 소비쿠폰 2차 발행을 앞두고 지방자치단체들이 재원 마련에 골머리를 앓고 있습니다.



우선 전국 재정자립도 1위인 서울시부터 발등에 불이 떨어졌습니다.



서울시는 1조 799억 원 규모의 올해 두 번째 추가경정예산안을 편성했습니다.



소비쿠폰 2차 발행 예산 8,988억 원 중 국비 지원은 5,488억 원으로 서울시가 자체적으로 마련해야 하는 예산은 3,500억 원입니다.



그러나 지난 6월 1차 추경예산안 편성 당시 지난해 예산 편성 후 남은 잔금까지 다 끌어다 썼기 때문에, 새로 빚을 내야 하는 상황인 것으로 알려졌습니다.



부산시도 203억 원 규모의 소비 쿠폰 2차 발행 시비가 필요해, 지방채를 써 마련해야 하는 형편입니다.



대구시는 필요한 시비 187억 원을 다음 달 열리는 3차 추경 예산안에 편성해 시의회 승인을 받을 계획인데, 지방채를 쓰지 않기 위해 재난안전기금과 재해구호기금을 활용할 것으로 알려졌습니다.



대전시는 이미 1차 소비 쿠폰 당시 284억 원을 통합재정안정화기금에서 가져다 썼습니다.



경기도는 실국 사업비를 일괄적으로 줄이고 각 부서 세출 예산도 20% 깎기로 했고, 강원도는 재정이 열악해 아예 소비 쿠폰을 전액 국비로 지급해 달라고 정부에 요청했습니다.



전국 지자체들이 소비쿠폰 발행을 위해 허리띠를 졸라매는 동안, 통계청은 7월 생산 소비 투자가 모두 증가했다고 발표했습니다.



상품 소비를 뜻하는 소매판매액 지수는 전달보다 2.5% 늘어, 29개월 만에 최대폭 증가를 기록했습니다.



통신기기와 컴퓨터 등 내구재와 음식료품 등 비내구재, 의복 등 준내구재에서 모두 판매가 늘어났습니다.



