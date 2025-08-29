뉴스

'혐의부인' 김건희, 구속기소에 "주어진 길…변명하지 않겠다"

'혐의부인' 김건희, 구속기소에 "주어진 길…변명하지 않겠다"
헌정사상 처음으로 역대 영부인 중 구속기소 된 김건희 여사가 "제게 주어진 길을 외면하지 않고 묵묵히 재판에 임할 것"이라고 밝혔습니다.

김 여사는 오늘(29일) 오전 민중기 특별검사팀에 구속기소 된 직후 변호인단을 통해 입장문을 내고 "앞으로도 그 어떤 혐의에 관해서든 특검 조사에 성실하게 출석할 것"이라고 밝혔습니다.

이어 "국민에게 심려를 끼친 이 상황이 참으로 송구하고 매일이 괴로울 따름"이라며 "하지만 저는 어떠한 경우에도 변명하지 않겠다"라고 했습니다.

김 여사는 또 "가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 저 역시 저의 진실과 마음을 바라보며 이 시간을 견디겠다"며 "지금의 저는 스스로 아무것도 바꿀 수 없고 마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사들이 쏟아지고 있지만 이 또한 피하지 않고 잘 살필 것"이라고 밝혔습니다.

자신을 수사해 온 특검 검사들과 구치소 교도관, 변호인단에 감사를 표하며 "앞으로 특검이 끝날 때까지 잘 부탁드린다"고 덧붙이기도 했습니다.

특검팀은 오늘 김 여사를 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 선거개입 의혹, 건진법사·통일교 청탁 의혹 관련 혐의로 구속기소했습니다.

역대 영부인이 구속 상태로 재판에 넘겨진 것은 이번이 처음입니다.

전직 대통령 부부가 동시에 구속 상태로 재판받는 것 역시 처음 있는 일입니다.

윤석열 전 대통령은 앞서 내란 특검에 구속기소돼 재판받고 있습니다.
