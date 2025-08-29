뉴스

[자막뉴스] "가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나"…'구속기소' 되자 김건희 입장문

정경윤 기자
작성 2025.08.29 14:12 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
역대 영부인 가운데 헌정 사상 처음으로 구속 기소된 김건희 여사가 "제게 주어진 길을 외면하지 않고 묵묵히 재판에 임하겠다"는 입장을 냈습니다.

김 여사는 오늘(29일) 오전 변호인단을 통해 "국민에게 심려를 끼친 이 상황이 참으로 송구하고 매일이 괴로울 따름"이라면서 "하지만 어떠한 경우에도 변명하지 않겠다"고 밝혔습니다.

또 "가장 어두운 밤에 달빛이 밝게 빛나듯이 저 역시 저의 진실과 마음을 바라보며 이 시간을 견디겠다"고 적었습니다.

김 여사는 이어 "지금의 저는 스스로 아무것도 바꿀 수 없고 마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사들이 쏟아지지만 이 또한 피하지 않고 잘 살필 것"이라고 덧붙였습니다.

김건희 특검팀은 김 여사를 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 선거개입 의혹, 건진법사 통일교 청탁 의혹 등 혐의로 구속 기소했습니다.

정식 수사를 개시한 지 59일 만입니다.

윤석열 전 대통령 역시 내란특검에 구속 기소돼 재판을 받고 있는데, 전직 대통령 부부가 동시에 구속 상태로 재판을 받는 건 처음입니다.

(취재: 정경윤 / 영상편집: 소지혜 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지