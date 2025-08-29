뉴스

"달라지겠다"는 국힘 "입법폭주 막고 국민 신뢰 회복" 결의

손형안 기자
작성 2025.08.29 13:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"달라지겠다"는 국힘 "입법폭주 막고 국민 신뢰 회복" 결의
▲ 29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 결의문을 발표하고 있다.

국민의힘 의원들은 "이재명 정부와 더불어민주당의 입법 폭주를 막아내고 민생을 지키는 대안을 제시하겠다"고 다짐했습니다.

국민의힘 의원들은 오늘 인천국제공항공사 항공교육원에서 1박 2일간의 국민의힘 연찬회를 마치며 이런 내용의 결의문을 발표했습니다.

이들은 결의문에서 "지금 대한민국은 전례 없는 심각한 위기에 직면해 있지만 이재명 정부와 민주당은 헌법과 민생을 외면하고 있다"며 "서민이 처한 고통 해결보다 입법 폭주, 정치 보복, 정권의 정치적 이해관계만 챙기는 데 몰두하고 있다"고 주장했습니다.

이어 "국민의힘은 부족했지만 이제는 달라지겠다"며 "작은 일부터 성실히 실천하며 완전히 달라진 모습으로 국민 속으로 들어가 민생 살리기에 매진하겠다. 다가오는 정기 국회에서는 오늘 준비한 대안을 입법화해 오직 국민만을 위한 국회 활동을 이어가겠다"고 약속했습니다.

의원들은 "철저히 국민 삶을 최우선에 두고 진정한 민생 정당으로 거듭나겠다"며 "뼈를 깎는 혁신과 쇄신으로 국민의 신뢰를 반드시 회복하겠다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손형안 기자 사진
손형안 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지