"달라지겠다"는 국힘 "입법폭주 막고 국민 신뢰 회복" 결의

▲ 29일 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 2025 국민의힘 국회의원 연찬회에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표 등 의원들이 결의문을 발표하고 있다.

국민의힘 의원들은 "이재명 정부와 더불어민주당의 입법 폭주를 막아내고 민생을 지키는 대안을 제시하겠다"고 다짐했습니다.국민의힘 의원들은 오늘 인천국제공항공사 항공교육원에서 1박 2일간의 국민의힘 연찬회를 마치며 이런 내용의 결의문을 발표했습니다.이들은 결의문에서 "지금 대한민국은 전례 없는 심각한 위기에 직면해 있지만 이재명 정부와 민주당은 헌법과 민생을 외면하고 있다"며 "서민이 처한 고통 해결보다 입법 폭주, 정치 보복, 정권의 정치적 이해관계만 챙기는 데 몰두하고 있다"고 주장했습니다.이어 "국민의힘은 부족했지만 이제는 달라지겠다"며 "작은 일부터 성실히 실천하며 완전히 달라진 모습으로 국민 속으로 들어가 민생 살리기에 매진하겠다. 다가오는 정기 국회에서는 오늘 준비한 대안을 입법화해 오직 국민만을 위한 국회 활동을 이어가겠다"고 약속했습니다.의원들은 "철저히 국민 삶을 최우선에 두고 진정한 민생 정당으로 거듭나겠다"며 "뼈를 깎는 혁신과 쇄신으로 국민의 신뢰를 반드시 회복하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)