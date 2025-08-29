경기도, GH 사장에 김용진 전 경제부지사 내정

▲ 경기도의회 광교신청사

경기도는 29일 경기주택도시공사(GH) 신임 사장에 김용진 전 경제부지사를 내정해 도의회에 인사청문 요청서를 제출했습니다.김 후보자는 1986년 행정고시(30기)에 합격해 기획재정부 공공혁신기획관·대변인, 한국동서발전 사장, 국민연금공단 이사장 등을 지냈습니다.김동연 지사가 경제부총리이던 당시 기획재정부 제2차관을 역임했으며, 2022년 지방선거 당시 선대위 비서실장, 도지사직인수위원회 부위원장으로 김 지사를 보좌한 것은 물론 올해 4월 더불어민주당 대선후보 경선 때는 외곽조직을 꾸려 김 지사를 지원한 바 있습니다.민선 8기 출범 당시인 2022년 7월 경기도 경제부지사로 취임했으나 도의회 여야 대표의원들과의 만찬 회동에서 '술잔 투척' 논란에 휩싸여 취임 사흘 만에 자진 사임했습니다.GH 사장은 지난 3월 초 전임 김세용 사장의 사직으로 5개월여째 공석인 상태였습니다.경기도는 아울러 신임 경기도사회적경제원장에 남양호 전 도평생교육진흥원장을 내정해 도의회에 인사청문을 요청했습니다.두 후보자에 대한 인사청문회는 다음 달 5~19일 열리는 임시회 기간에 진행됩니다.(사진=경기도의회 제공, 연합뉴스)