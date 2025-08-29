새마을금고, 상반기 1.3조 순손실…취약·위험금고 165곳

▲ 새마을금고중앙회 건물

새마을금고가 올해 부동산 침체와 대출 규제로 상반기에 1조 원이 넘는 순손실을 기록한 것으로 나타났습니다.새마을금고 감독기관인 행정안전부는 자산관리회사를 통한 부실채권 정리와 금고 합병, 금융당국 협력 등을 통해 건전성 관리에 나설 방침입니다.오늘(29일) 행안부에 따르면 전국 1,267개 새마을금고의 올해 상반기 순손실은 1조 3,287억 원으로 파악됐습니다.연체 채권 매각과 대손충당금 적립 등에 따른 대출채권 관련 비용이 1조 2,833억 원 발생한 데 따른 수치입니다.대손충당금은 대출채권 일부의 회수가 어려울 것에 대비해 사전에 쌓아두는 준비금 성격의 돈입니다.행안부는 "올해도 부동산 경기 회복 지연과 가계 대출 총량 관리 등 대출 규제로 어려운 경영 여건이 지속해 순손실이 발생했다"고 설명했습니다.지난 6월 말 기준 총자산은 288조 4천억 원으로 지난해 말보다 0.1% 감소했습니다.총수신은 260조 6천억 원으로 0.9% 증가했습니다.총대출은 181조 7천억 원으로 1.1% 줄었습니다.기업대출(104조 3천억 원)은 2.7% 감소했지만, 가계대출(77조 4천억 원)은 1.2% 증가했습니다.자산건전성을 나타내는 전체 연체율은 8.37%로 지난해 말보다 1.56%p 상승했습니다.다만, 지난해 같은 기간(2.17%p↑)과 비교하면 연체율 증가 폭은 줄어들었습니다.기업 대출 연체율은 12.97%로 2.56%p, 가계대출 연체율은 2.17%로 0.42%p 각각 올랐습니다.연초 다른 상호금융권과 더불어 새마을금고의 연체율도 상승했지만, 적극적인 연체채권 매각 등을 통해 연체율 증가 폭은 감소했다고 행안부는 밝혔습니다.순자본 비율은 7.68%로 지난해 말보다 0.57%포인트 하락했는데, 최소 규제 비율(4% 이상)보다는 여전히 높은 수준을 유지했습니다.예수금은 260조 6천억 원으로 지난해 말(258조 4천억 원)보다 0.9% 증가했습니다.가용 유동성도 70조 4천억 원으로 시장 충격에 충분한 대응이 가능한 높은 수준을 유지했다고 행안부는 전했습니다.새마을금고에 따르면 올해 상반기 기준 전국 1,267개 금고의 경영실태평가 종합등급은 ▲ 우수(1등급) 80개 ▲ 양호(2등급) 484개 ▲ 보통(3등급) 538개 ▲ 취약(4등급) 157개 ▲ 위험(5등급) 8개로 집계됐습니다.지난해 말에는 1,276개 금고가 평가 대상이었는데, 당시 종합등급은 ▲우수 97개 ▲양호 608개 ▲보통 478개 ▲취약 81개 ▲위험 12개였습니다.경영실태평가는 자본적정성·자산건전성·수익성·유동성·경영관리 등 5가지를 기준으로 종합등급을 산정합니다.종합등급이 3등급 이상이면서 자본적정성이나 자산건전성이 4등급 이하인 경우 경영개선권고 4등급 이하는 경영개선요구, 부채가 자산을 초과하는 경우 경영개선명령 대상이 됩니다.5등급은 합병 등 구조조정 검토 대상이 됩니다.행안부는 앞으로 자산관리회사를 통해 종합적·체계적으로 부실채권을 정리하고, 부실 우려 금고의 합병 추진과 금융당국과의 긴밀한 협력을 통해 건전성 관리를 지속할 계획입니다.이에 따라 2023년 7월부터 지난 6월까지 26개 부실 우려 금고 합병을 마쳤습니다.또, 적정 수준의 예대비율 유지와 사업 예산 절감 등 경영 효율화 노력을 병행해 내년부터는 손실 규모가 점차 축소되도록 관리할 방침입니다.행안부는 "금융 사고 근절을 위해 내부 통제를 강화하고 지난해 통과한 새마을금고법에 따른 부실 금고 적기 시정조치, 임직원 직접 제재 등의 감독 권한도 적극적으로 행사해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.(사진=새마을금고중앙회 제공, 연합뉴스)