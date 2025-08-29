내년 R&D 예산 35조3천억…역대 최대 19% 증액

▲위 사진은 기사 내용과 직접적 관련이 없습니다.

정부가 내년 연구개발(R&D) 예산을 35조 3천억 원 규모로 책정했습니다.이는 올해보다 약 5조 7천억 원(19.3%↑) 늘어난 것으로 역대 최대 수준의 인상 폭입니다.정부는 오늘(29일) 발표한 2026년 예산안에서 이런 내년도 R&D 예산 규모를 공개하고 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야별 핵심 기술개발, 민간 수요 기반 기술사업화, 첨단인력 3만3천명 확보를 위한 3대 프로젝트 추진, 기초연구 생태계 복원 등에 투입한다고 밝혔습니다.정부는 우선 AI(A), 바이오(B), 콘텐츠(C), 방산(D), 에너지(E), 제조(F) 등 이른바 'A·B·C·D·E·F' 첨단산업 기술 개발에 올해보다 2조 6천억 원 늘어난 10조 1천억 원을 투입합니다.AI는 피지컬 AI 5대 선도사업, K-온디바이스 등에 올해 대비 2배인 2조 2천억 원을 투입하고, 바이오는 바이오 빅데이터, AI 모델 활용 항체 개발 등에 3천억 원 늘어난 1조 6천억 원을 투입합니다.콘텐츠는 AI 콘텐츠 제작기술 개발에 2천억 원을, 방산은 보라매(KF21) 등 주요 방산 제품의 핵심부품 국산화와 국산 엔진 개발에 6천억원 늘어난 3조 7천억 원을 투입합니다.에너지는 차세대 전력반도체(SiC반도체), 태양광 유리, LNG 화물창 등 핵심 기술 개발에 4천억 원 늘어난 2조 2천억원, 제조는 특수탄소강 기술개발 등에 5천억 원을 투입합니다.기술사업화 분야는 팁스(TIPS·민간투자 주도형 기술창업 지원) 사업군 예산을 6천412억원에서 1조1천64억원으로 대폭 확대해 일반 분야 지원금은 5억 원에서 8억 원, 스케일업은 12억 원에 30억 원으로 증액하고 수혜 기업도 846개에서 1천240개로 확대합니다.또 유망기업을 대상으로 매출액에 기반한 대출이 아닌 프로젝트에 기반해 대출을 지원하는 R&D 사업화 보증에 내년 3천억 원을 공급합니다.인재 분야에서는 양성(코어 인 코리아), 유치(브레인 투 코리아), 유출 방지(스타 인 코리아) 등 첨단인력 3만 3천 명 확보를 위한 3대 프로젝트에 1조 4천386억 원을 투입합니다.코어 인 코리아는 인재 양성 규모를 2만 7천 명에서 3만 1천 명 규모로 확대하고 현장 기반 산학공동 연구를 강화하는 내용이 담긴다.브레인 투 코리아는 세계 최고 수준 투자를 통해 내년 640명 등 5년간 2천 명을 목표로 유수 기관 석학 등 해외 인재 유치에 나서겠다는 목표입니다.스타 인 코리아는 집단 및 개인 연구 지원을 확대하고 박사 우수 장학금 신설 등을 통해 연구자 사기를 진작시켜 인재 유출을 방지하는 내용이 담긴다.과학기술 분야 정부출연연구기관은 소규모 수탁과제를 경쟁 수주하는 연구과제중심제도(PBS)를 폐지하고 대규모 융합연구 체제(기관전략개발단, ISD)로 전환한다는 계획입니다.현재 PBS 기반 과제는 2억~3억 원 규모 1천877개로, 이를 90억~450억 원 규모 100개 과제로 조정하게 됩니다.개인 기초연구 분야에서는 지방 및 신진 연구자 연구 지속성 보장을 위해 1억원 미만 풀뿌리 소액 연구 2천개를 신설하는 등 2조 2천657억 원을 배정했습니다.