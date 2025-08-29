내년도 국방 예산 66조 원…KF-21·AI·드론에 집중 투자

▲ 육군 부사관 임관식

정부가 내년도 국방 예산을 대폭 늘려 66조 2천947억 원 규모로 편성했습니다.올해 예산 대비 5조 478억 원 증액한 것으로, 전체 국방예산뿐 아니라 전년 대비 증액분도 역대 최대 수준입니다.국방 예산 증가율은 정부예산 총지출 증가율(8.1％)을 상회하는 8.2％입니다.이번 국방 예산 증가율은 2008년(8.7％) 이후 최고칩니다.이재명 대통령은 지난 25일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미정상회담 직후 "국방비를 증액하겠다"고 공식화했는데, 국방비 인상 기조가 내년도 예산 편성에 일부 반영된 것으로 풀이됩니다.늘어난 국방 예산은 초급간부 처우개선과 장병 복지 증진, 한국형 차세대 스텔스 전투기 및 AI(인공지능)·드론·로봇 투자 등 첨단무기 연구개발에 집중적으로 투입됩니다.국방 예산 중 군사력 운영을 위한 전력운영비는 올해보다 6.3％ 증가한 46조 1천203억 원, 군사력 건설을 위한 방위력개선비는 13.0％ 증가한 20조 1천744억 원으로 편성됐습니다.정부는 군 자긍심을 고취하고 첨단군대를 육성하기 위해 초급간부 처우 개선을 비롯해 교육·훈련, 급식·피복 등 장병들에 대한 인적 투자에 재원 투입을 확대하기로 했습니다.하사·중위, 소위·중위 등 5년 미만 초급간부 보수는 최대 6.6％ 인상되고, 단기복무장려금·장려수당 지원대상도 민간 획득 부사관, 학군부사관 등으로 확대됩니다.당직비는 평일 2만 원→3만 원, 휴일 4만 원→6만 원으로 각각 인상되고, 전투역량강화비(3.2％↑), 주임원사활동비(월 30만 원→35만 원)도 인상됩니다.청년 간부들의 자산 형성 지원을 위한 장기복무자 대상 '내일준비적금' 제도도 도입됩니다.3년간 월 30만 원씩 총 1천80만 원을 적금하면 정부가 같은 금액을 매칭해 지원하는 방식으로, 병사들을 위한 '장병내일준비적금' 제도와 같은 방식입니다.최근 3년간 동결됐던 장병 급식단가는 일 1만 3천 원에서 1만 4천 원으로 인상되고, 지역상생자율특식을 2배 확대해 급식의 질을 개선합니다.전방부대 위주로 지급됐던 신형 전투피복은 예산 약 1천억 원을 투입해 전부대로 확대하고, 구형 전투차량도 신형으로 확대 교체됩니다.이외에도 AI 교육 전장병 확대(3만→47만 명), 교육용 드론 전부대 보급(1만 1천대), 원격강좌 수강료 지원 인원 확대(3만→4만 명), 맞춤형 e북 지원(전체 병사, 분기당 2만 원) 등 장병 교육·훈련 여건도 개선합니다.예비군 훈련 보상도 확대됩니다.예비군 훈련비는 동원Ⅰ형(8만 2천 원→9만 5천 원)과 동원Ⅱ형(4만 원→5만 원) 모두 인상되고, 예비군 기본·작계훈련비(1만 원)가 신설됩니다.예비군 훈련 도시락비도 8천 원에서 9천 원으로 인상됩니다.방위력 개선비는 미래전에 대비하기 위한 한국형 최첨단 전투기 및 AI·드론·로봇 등 첨단 무기체계 도입에 집중적으로 투입됩니다.한국형 최신 전투기 KF-21 보라매 개발·양산 사업 예산은 기존 1조 3천억 원에서 2조 4천억 원으로 확대하고, KF-21 전용 미사일·엔진 개발 사업도 신설했습니다.대한민국이 개발 중인 KF-21은 저피탐(스텔스) 설계가 일부 반영된 4.5세대 초음속 전투기로, 시험비행을 거쳐 내년부터 일선 부대에서 차례로 전력화 예정입니다.KF-21은 추후 성능 개량으로 본격적인 5세대 스텔스 전투기로 발전할 전망입니다.정부는 KF-21 개발 과정에서 축적한 전투기 기술 역량을 바탕으로 총 636억 원의 예산을 들여 '차세대 스텔스 전투기' 연구에 착수합니다.이를 위해 한국형 차세대 스텔스 전투기 개발 연구용역을 진행하고, 구조·소재·센서 등 스텔스 기능 연구사업을 혁신·도전형 연구개발(R&D) 과제로 추진할 계획입니다.미래전 대비 AI·드론·로봇 등 첨단 국방 기술에 대한 투자 예산은 기존 5천억 원에서 8천억 원으로 확대하고, 민간 우수기술을 활용한 드론·로봇 연구개발도 신규로 진행합니다.정부는 방산 스타트업 발굴과 육성, 수출 지원 등 K-방산 육성 예산도 올해 3천억 원에서 5천억 원 규모로 확대 편성했습니다.6·25 참전용사 등 나라를 지키기 위해 희생한 이들을 지원하기 위한 보훈 예산도 확대됩니다.보훈보상금은 올해보다 5％ 인상되고, 참전명예수당(45만 원→48만 원)과 무공영예수당(51∼53만 원→54∼56만 원)은 각각 3만 원 정액 인상됩니다.아울러 참전유공자 사망 시 저소득 배우자에게 월 10만 원씩 생계지원금을 지원하는 저소득 참전유공배우자 수당이 새로 신설되고, 부양가족수당은 7급 재해군경까지로 확대됩니다.보상금과 수당 단가 인상, 지원 대상 확대로 보훈급여 관련 예산은 올해보다 약 1천억 원 증가한 5조 1천998억 원으로 편성됐습니다.이외에도 보훈위탁병원을 매년 200곳 이상씩 꾸준히 늘려 2030년까지 총 2천 곳을 운영하고, 보훈병원이 없는 권역에는 지역 공공병원을 활용해 보훈대상자들에게 의료서비스를 제공하는 준보훈병원도 새로 도입할 예정입니다.(사진=육군 제공, 연합뉴스)