중소기업 830만 개 육박…기업 종사자 늘고 매출액은 감소

[경제 365]



중소벤처기업부가 발표한 '2023년 기준 중소기업 기본 통계'에 따르면, 국내 중소기업 수가 지난 2023년 말 기준 829만 8천915개로 전년 대비 3.2% 늘어난 것으로 나타났습니다.



중소기업 종사자 역시 1천911만 7천649명으로 전년보다 0.9% 늘었습니다.



중소기업이 전체 기업 수를 기준으로는 99.9%, 종사자 수의 80.4%, 매출액의 44.9%를 차지합니다.



중소기업의 전체 매출액은 3천301조 2천545억 원으로 전년 대비 0.2% 감소했는데, 이는 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이던 중소기업 매출액이 처음으로 감소한 것입니다.



업종별로는 전기·가스·증기업이 17% 늘어 증가율이 가장 높았으며 반면, 광업과 제조업은 각각 3.2%, 2.6% 감소했습니다.



업종별 매출액은 금융·보험업 등 11개 업종에서 증가했고, 제조업 등 7개 업종은 떨어졌습니다.



---



한국인정지원센터는 창립 30주년을 기념해 'AI 시대의 적합성평가'를 주제로 국제 세미나를 개최했습니다.



이번 행사에는 10여 개국의 인정기구, 표준·인증기관, AI 전문기업 관련한 100여 명의 인사가 참석해 AI 관련 국제표준과 인증제도 발전 방향을 논의했습니다.



1부 기념식에 이어, 2부 세미나에서는 ISO 42001을 중심으로 AI 기반 경영시스템 인증의 국제 동향과 사례가 발표됐습니다.



한국인정지원센터는 국내 ISO 42001 도입 현황과 미래 비전을 제시했는데, 특히 이번 세미나에서 국제 통용성을 위한 논의를 주도하고, ISO 42001 제도 도입 확산을 선도하는 역할을 보여줬다고 평가받았습니다.



