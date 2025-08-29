뉴스

지난달 방한 외국인 관광객 23% 늘어…7개월간 1천만 명 넘어

심우섭 기자
작성 2025.08.29 11:50 조회수
2025년 7월 방한객 자료 원본 (사진=한국관광공사 제공, 연합뉴스)
▲ 2025년 7월 방한객 자료

지난달 한국을 찾은 외국인 관광객이 작년 같은 달보다 23% 늘었습니다.

올해 들어 7개월간 방한한 외국인 관광객은 1천만 명이 넘었습니다.

한국관광공사는 오늘(29일) 발표한 '2025년 7월 한국관광통계'에서 지난달 방한객이 173만 3천199명으로 작년 동기보다 23.1% 증가했다고 밝혔습니다.

이는 2019년 7월보다 119.7% 증가한 것으로 방한객이 코로나19 사태 이전 수준으로 회복한 겁니다.

국적별로는 중국이 34.7%로 가장 많았고, 일본 17.3%, 대만 11.5%, 미국 7.6%, 홍콩 3.7% 등의 순이었습니다.

올해 1∼7월 방한객은 1천56만 명으로 작년 같은 기간보다 15.9% 증가했습니다.

이는 지난 2019년 동기간의 106.8%로 회복한 겁니다.

지난달 우리 국민의 해외관광은 243만 5천291명으로 작년 7월보다 2.7% 감소했으며, 2019년 같은 달의 92.2% 수준입니다.

올해 들어 지난달까지 해외관광을 떠난 국민은 1천700만 명으로 2019년 같은 기간의 96.3% 수준이었습니다.

(사진=한국관광공사 제공, 연합뉴스)
