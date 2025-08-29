뉴스

이 대통령 "순방서 형성된 신뢰관계 바탕…주변국 협력 확대"

박예린 기자
작성 2025.08.29 11:06 수정 2025.08.29 11:08 조회수
▲ 이재명 대통령이 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임시 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(29일) "미국·일본 순방에서 형성된 따뜻한 신뢰관계를 바탕으로 국익을 지키고 다른 주변국과의 협력도 보다 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 주재한 국무회의 모두발언에서 "국민 여러분의 성원 덕분에 미국과 일본 순방을 잘 마무리하고 돌아왔다"면서 이같이 말했습니다.

그러면서 "외교도 결국 사람이 하는 일이고, 국익을 지키려면 마음을 얻어야 한다"고 강조했습니다.

이 대통령은 "'팀코리아' 정신으로 현지에서 혼연일체로 함께 헌신해 준 기업인과 언론인 여러분에게도 각별히 감사 인사를 드린다"고 언급했습니다.

또 "순방 성과를 이어가려면 초당적 협력이 뒷받침되어야 한다"며 "외교 문제나 국익에 관해서는 최소한 다른 목소리가 없었으면 좋겠다"고 당부했습니다.

이 대통령은 "여야 지도부에 순방 성과를 직접 설명해 드리고, 협력 방안을 논의하기 위한 자리를 가능하면 조속히 마련하도록 하겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
