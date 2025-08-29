뉴스

[자막뉴스] "트럼프 같은 특이한 지도자와…" 위성락 국가안보실장이 꼽은 한미 정상회담 의외의 성과

정경윤 기자
작성 2025.08.29 11:41 조회수
이재명 대통령과 함께 한미 정상회담에 참석한 위성락 국가안보실장.

그 성과를 두고 이렇게 총평했습니다.

[ 위성락 / 국가안보실장 (CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼') : 두 정상이 개인적인 유대나 신뢰나 이런 관계, 인간관계를 구축했다는 거를 가장 성과로 들고 싶습니다. 이거는 정책적인 성과는 아니지만 의외로 중요한 성과입니다. 그러한 정상 간의 인적 연계가 있는 거 하고 없는 거 하고는 많이 다르고 특히 트럼프 대통령처럼 좀 특이한 지도자 특이한 리더십 또 그런 캐릭터를 가진 분하고는 더더욱 그런 개인적인 연대를 갖는 게 중요한데 그게 생겼다고 생각합니다. ]

두 정상이 회담 내내 북한 김정은 위원장과 관련한 대화를 이어갔지만, 오는 10월 경주 APEC을 계기로 트럼프 미국 대통령과 만날 가능성에 대해서는 일축했습니다.

[ 위성락 / 국가안보실장 (CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼') : (북한이) 싸늘하죠. 그런 거기 때문에 저희가 현실적으로 볼 때 대화의 가능성에 대한 기대를 이렇게 높게 잡지 않는 것이 오히려 건설적일 것이라고 생각합니다. ]

이런 상황에서 김 위원장이 중국 전승절 열병식에 참석하기로 한 것은 "이례적인 일이다, 꽤 주목을 요하는 상황"이라고 말했습니다.

김 위원장은 해외에 갈 때 비밀리에 가거나 현장에서 나중에 드러나는 경우도 있는데, 이번엔 다자 무대라 전과 다르게 사전에 발표한 것 같다고 설명했습니다.

특히 중국이나 러시아와의 회담이 있을 수 있고 다른 포맷이 있을지 모른다면서, 상황을 주시해야 한다고 거듭 강조했습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승희 / 화면출처 : CBS라디오 김현정의 뉴스쇼 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
