'AI로 재해석한 한국문화'…APEC 영상 공모전 개최

이미지 확대하기

▲ APEC 영상 공모전

문화체육관광부와 과학기술정보통신부는 오는 10월 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 인공지능(AI) 영상 콘텐츠 공모전을 연다고 29일 밝혔습니다.이번 공모전은 '한국문화의 현대적인 재해석을 통해 보여주는 지속 가능한 내일'을 주제로 다음 달 1일부터 22일까지 생성형 AI를 활용해 제작한 콘텐츠를 모집합니다.참가자들은 APEC의 핵심 가치인 '연결, 혁신, 번영'을 주요 핵심어로 삼아 미디어아트·영화 등 '영상 일반'과 '뮤직비디오' 부문 중 하나를 선택해 3∼5분 내외의 영상 콘텐츠를 출품하면 됩니다.만 18세 이상 국내외 창작자 누구나 참가할 수 있으며, APEC 개최지인 경주뿐만 아니라 '오징어게임', '케이팝 데몬 헌터스' 등 K-콘텐츠를 통해 한국을 세계인에게 자유롭게 소개하면 됩니다.과기부와 정보통신산업진흥원은 국내 생성형 AI를 활용해 공모작을 제출하면 최대 10만원 내에서 서비스 이용 비용을 환급합니다.공모전에 대한 자세한 정보는 한국콘텐츠진흥원 누리집에서 확인할 수 있습니다.(사진=과학기술정보통신부 제공, 연합뉴스)