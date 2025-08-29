임영웅, 오늘 2집 '아임 히어로2'…청음회에 5만 명 '역대 최대'

▲ 임영웅 '아임 히어로 2'

임영웅이 지난 28일 전국 CGV 약 50개 극장에서 연 정규 2집 '아임 히어로 2'(IM HERO 2) 청음회에 팬 5만 명이 몰렸습니다.29일 소속사 물고기뮤직에 따르면 청음회는 임영웅의 2집을 미리 접하는 이벤트로, 전곡 음원은 물론 뮤직비디오까지 감상할 수 있어 팬들의 많은 관심이 쏠렸습니다.물고기뮤직은 "지난 21일 CGV 극장별로 청음회 예매가 순차적으로 시작하자마자 서버가 마비됐고, 콘서트 티켓팅을 방불케 할 정도로 많은 대기 인원이 생겼다"며 "5만 명 규모의 청음회는 국내 음원 공개 전 이벤트로는 역대 최대의 기록"이라고 설명했습니다.이 자리에서 공개된 타이틀곡 '순간을 영원처럼'은 서정적인 가사로 인생에 대한 울림을 전하는 노래입니다.임영웅은 '길지 않은 인생 잘살아 보고 싶어/ 마음껏 사랑을 해보려 해'라는 가사로 삶을 대하는 자기 만의 메시지를 노래했습니다.이 곡의 뮤직비디오는 전날 오후 유튜브를 통해 선공개됐습니다.앨범에는 '순간을 영원처럼'을 비롯해 '들꽃이 될게요', '비가 와서', '돌아보지 마세요' 등 11곡이 수록됐습니다.물고기뮤직은 "정규 2집은 골라 듣는 즐거움은 물론, 한층 더 깊어진 임영웅의 감성과 감정으로 듣는 이들을 사로잡을 것"이라며 "임영웅은 이번 앨범에서 넓어진 음악적 스펙트럼과 한층 더 변화된 다채로운 매력을 선보였다"고 소개했습니다.통상적인 앨범이 음원을 수록한 CD를 동봉하는 것과 달리 '아임 히어로 2'는 환경 문제를 고려해 CD 없이 임영웅의 사진과 메시지 등으로 채워졌습니다.앨범북 판매는 음반 판매 집계에 포함되지 않습니다.임영웅은 오는 10월 인천을 시작으로 전국투어 콘서트를 개최합니다.(사진=물고기뮤직 제공, 연합뉴스)