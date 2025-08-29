민주 "내란 완전히 끝장내고 단결·전력으로 민생경제 회복" 결의

▲ 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 소속 의원들이 29일 인천시 중구 파라다이스시티 컨벤션에서 열린 2025 정기국회 더불어민주당 의원단 워크숍에서 논의해 확정한 결의문을 낭독한 뒤 구호를 제창하고 있다.

더불어민주당은 오늘(29일) "주권자 국민과 함께 12·3 내란을 완전히 끝장내고, 일치단결·전력투구로 민생경제를 회복하겠다"고 밝혔습니다.민주당은 어제부터 1박 2일 일정으로 인천 파라다이스시티에서 진행한 '정기국회 대비 의원 워크숍'에서 이 같은 내용의 결의문을 채택했습니다.의원들은 결의문에서 "지난 3년 유린당한 민주주의와 헌정질서를 바로 세우고 국민 모두가 함께 잘 사는 진짜 대한민국을 만들어야 한다"며 "집권 여당이자 원내 제1당이라는 막중한 책임감과 사명감으로 무장하고 대한민국을 정상화하겠다"고 강조했습니다.또, "과감한 민생·개혁 입법을 관철하고, 사회 대개혁을 완수하겠다"며 "이재명 정부와 대한민국의 성공을 위해 살신성인의 각오로 헌신하겠다"고 말했습니다.그러면서 "갈등과 대립을 넘어 통합과 화합의 대한민국을 건설하겠다"며 "나라 안팎의 복합위기를 극복하고 세계를 선도하는 선진강국 대한민국을 만들어 내겠다"고 덧붙였습니다.정청래 민주당 대표는 결의문 채택에 앞선 인사말에서 "우리 앞에 높여진 과제들이 결코 만만하거나 녹록지 않다"며 "혁명보다 더 어렵다는 것이 개혁이고, 많은 저항이 있을 것이다. 우리가 똘똘 뭉쳐서 한마음 한뜻으로 나아간다면 헤쳐 나가지 못할 부분 없다"고 말했습니다.민주당 의원들은 정 대표의 제안으로 '똘똘 뭉쳐 성공하자' 구호를 세 차례 외치기도 했습니다.(사진=연합뉴스)