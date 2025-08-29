이 대통령 지지율 59%…민주 44%·국민의힘 23% [한국갤럽]

이재명 대통령의 국정 지지율이 59%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다.



한국갤럽이 지난 26∼28일 전국 만 18세 이상 1천 명을 대상으로 이 대통령의 직무 수행에 대한 평가를 물은 결과 59%가 '잘하고 있다'고 답했습니다.



이는 전주보다 3%포인트 상승한 수치입니다.



한국갤럽 조사에서 이 대통령 국정 지지율은 앞서 2주 연속 하락하다 이번 주 다시 반등한 겁니다.



'잘못하고 있다'는 부정 평가는 30%로 전주보다 5%p 하락했습니다.



'의견 유보'는 11%로 집계됐습니다.



이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가한 이유로는 '외교'가 21%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.



부정 평가 이유 역시 '외교'가 12%로 가장 높았습니다.



정당 지지도는 더불어민주당이 44%, 국민의힘이 23%를 기록했습니다.



민주당 지지도는 직전 조사 때와 같았고, 국민의힘 지지도는 2%p 하락했습니다.



개혁신당은 3%, 조국혁신당은 2%, 진보당은 1%를 각각 기록했습니다.



이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.



표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 접촉률은 45.8%, 응답률은 11.8%입니다.