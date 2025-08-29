트럼프 지지율 37%…퀴니피액대 조사에서 집권 2기 최저

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령의 지지율이 최근 퀴니피액대 조사에서 집권 2기 들어 최저치인 37%를 기록했습니다.이 대학 여론조사연구소가 현지시간 27일 공개한 조사결과에 따르면 트럼프 대통령의 직무수행에 대한 의견은 찬성 37%, 반대 55%, 모름/무응답 7%였습니다.이 기관의 직전 조사인 7월 16일 발표 조사에서는 찬성 40%, 반대 54%, 모름/무응답 6%였고, 트럼프 2기 출범 직후 실시돼 1월 29일에 발표된 조사에서는 찬성 46%, 반대 43%, 모름/무응답 11%였습니다.8월 조사에서도 트럼프 지지율은 유권자의 당적에 따라 극명하게 갈렸습니다.공화당원들 사이에서는 지지가 84%였고 반대가 9%에 불과했지만, 민주당원들 사이에서는 지지가 1%에 그쳤고 반대가 98%에 이르렀습니다.무당층에서는 지지 31%, 반대 58%였습니다.성별 차이도 컸는데, 남성들 사이에서는 46% 대 45%로 지지와 반대 비율이 서로 엇비슷했지만 여성들 사이에서는 29% 대 65%로 반대가 압도적으로 우세했습니다.주요 현안 분야를 트럼프 대통령이 다루는 방식에 대한 찬반 비율은 '범죄' 42%-54%, '러시아-우크라이나 전쟁 종전 협상' 40%-56%, '외교정책' 40%-56%, '경제' 39%-57%, '무역' 38%-56%, '이스라엘-하마스 충돌' 34%-53%로 모든 분야에서 반대가 우세했습니다.범죄를 줄이겠다며 수도 워싱턴DC에 주방위군을 투입한 트럼프 대통령의 결정에 대해서는 찬성이 41%, 반대가 56%였습니다.이 문제에 대한 지지 정당별 찬반 비율은 공화당원 86%-12%, 민주당원 5%-93%, 무당층 34%-61%였고, 성별에 따른 찬반 비율은 남성 50%-47%, 여성 33%-63%였습니다.미국이 하마스와 전쟁 중인 이스라엘에 대한 군사지원을 늘리는 데 대해서는 찬성이 32%, 반대가 60%였습니다.이는 퀴니피액 정기여론조사에서 처음으로 이 문항이 포함된 2023년 11월 2일 발표 여론조사 이후 찬성 비율은 역대 최저, 반대 비율은 역대 최고였습니다.또 중동 상황에 대해 알고 있는 바를 바탕으로 판단할 때 이스라엘과 팔레스타인 중 어느 쪽에 더 공감이 가느냐는 질문에 대해 유권자들의 37%가 팔레스타인을 택해, 이스라엘을 택한 36%보다 오차범위 내 우위를 보였습니다.이 문항의 모름/무응답 비율은 27%였습니다.이 문항이 퀴니피액 정기여론조사에 처음으로 포함된 2001년 12월 이후 친이스라엘 정서는 최저치, 친팔레스타인 정서는 최고치였습니다.이번 조사는 8월 21∼25일에 실시됐으며, 95% 신뢰 수준에서 오차 범위는 ±3.4%입니다.조사대상은 자신이 등록 유권자라고 밝힌 1천220명입니다.퀴니피액대 여론조사연구소는 2001년부터 대통령 직무수행 지지율, 주요 선거 후보 지지율, 주요 현안에 대한 의견 등을 물어보는 여론조사를 정기적으로 실시하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)