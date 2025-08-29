월러 연준 이사 "앞으로 3∼6개월간 금리 인하 예상"

▲ 크리스토퍼 월러 연준 이사

도널드 트럼프 미국 대통령이 기준금리 인하를 줄기차게 요구하는 가운데 트럼프 대통령이 임명한 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 향후 3∼6개월간 금리 인하가 이뤄질 것으로 예상한다고 밝혔습니다.크리스토퍼 월러 연준 이사는 현지시간 28일 마이애미 경제클럽 연설문에서 노동 시장의 붕괴를 막기 위해 다음 달 기준금리 인하를 지지하겠다며 이같이 밝혔다고 로이터 통신이 보도했습니다.월러 이사는 기준금리를 결정할 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 "25bp(1bp=0.01%)의 금리 인하를 지지할 것"이라고 말했습니다.월러 이사는 노동 시장의 약화 징후가 나타난 가운데 상황이 추가로, 빠르게 악화할 수 있다고 우려된다며 "FOMC가 적절한 통화정책을 결정할 때 그런 사태의 악화가 시작될 때까지 기다리지 않고, 추세에 뒤처질 위험을 감수하지 않는 게 중요하다"고 말했습니다.월러 이사는 "현재 확보된 데이터에 근거해 9월에 (0.25%보다) 더 큰 금리 인하가 필요하다고 생각하지 않는다"면서도 "다음달 8일 나올 8월 고용 보고서가 경제가 상당히 약화하고 있고, 인플레이션이 잘 억제되고 있음을 가리킨다면 내 견해가 바뀔 수 있다"고 언급했습니다.파이낸셜타임스(FT)는 이 발언을 두고 빅컷(jumbo rate cut·0.5%포인트 금리 인하)을 지지할 수 있다는 입장을 밝힌 것으로 해석했습니다.월러 이사는 또 "통화정책을 완화해 금리를 더 중립적 위치로 옮길 때가 왔다"면서 연준 위원들의 추정치를 바탕으로 이 '중립 금리'를 현재의 정책금리인 4.25∼4.50%보다 1.25∼1.50% 낮은 수준으로 정의했습니다.그러면서 "향후 3∼6개월에 걸쳐 추가적인 금리 인하를 예상한다"며 "금리 인하의 속도는 앞으로 들어올 데이터가 결정할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령이 임명한 연준 인사인 월러 이사와 미셸 보먼 부의장은 금리 동결이 결정된 7월 FOMC 회의에서 고용 시장 우려를 이유로 금리 인하를 주장하며 반기를 들었습니다.이들은 내년 5월 임기가 끝나는 제롬 파월 연준 의장의 후임으로도 거론되고 있습니다.연준은 지난해 9월 이후 기준금리를 총 1%포인트 인하했습니다.그러나 올해 들어선 트럼프 대통령의 전방위적 관세 전쟁이 인플레이션을 재점화할 수 있다는 우려를 이유로 금리를 줄곧 동결해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)