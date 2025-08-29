트럼프 "연방 공공건물, 고전주의 양식으로 건축돼야" 행정명령

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 28일 법원, 정부 청사 등 연방 공공건물 건축에 고전주의 양식을 채택하도록 의무화하는 행정명령에 서명했습니다.트럼프 대통령은 백악관이 발표한 행정명령에서 "연방 공공건물은 공공 공간을 고양하고 아름답게 하며, 인간의 정신을 고취하고, 미국을 고귀하게 하며, 대중으로부터 존중받도록 해야 한다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 고전주의 건축양식을 연방 공공건물의 우선적 건축양식으로 규정하며 수도 워싱턴DC에서는 특별한 사유로 다른 건축양식이 필요한 경우가 아닌 이상 우선적, 기본적으로 고전주의 양식을 따르도록 했습니다.백악관은 이 행정명령에 대해 "트럼프 대통령은 미국 공공 공간의 아름다움을 되살리고, 우리나라의 유산을 반영하는 건축적 장엄함을 회복하기 위해 노력하고 있다"고 설명했습니다.이와 함께 트럼프 대통령은 국가안보를 이유로 항공우주국(NASA)과 기상청(NWS) 등에 소속된 공무원의 단체교섭권을 박탈하는 행정명령에도 서명했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 3월 국무부, 국방부, 재무부, 법무부, 상무부 등 여러 정부 부처에서 국가 안보 관련 업무를 하는 공무원의 단체교섭권을 박탈하는 행정명령을 내렸는데, 이번에 이를 더 확대한 것입니다.백악관은 "트럼프 대통령은 국가안보 필수 업무 기관들이 임무를 지체 없이 수행하고, 미국 국민을 보호할 수 있도록 조처를 취하고 있다"고 설명했습니다.트럼프 대통령은 연방 지원금이 지나치게 정치적이라고 판단되는 사업에 쓰이는지 여부를 조사하라고 팸 본디 법무부 장관에게 지시하는 각서에도 서명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)