"트럼프 정부, 왜 총기 규제 안 해?!" 끔찍한 총격 사건에 '폭발'하자…"유족 조롱합니까!" 미국 충격 빠진 이유가 (트럼프 NOW)

트럼프 행정부와 미국 공화당을 향해 총기 규제 법안을 촉구하는 목소리가 커지고 있습니다.



현지시간 27일 오전 미국 미네소타주 미니애폴리스의 가톨릭 학교 '어너시에이션 가톨릭 스쿨'(Annunciation Catholic School)에서 발생한 총기 난사 사건은 8세와 10세 어린이 2명이 숨지고 어린이 14명 포함 17명이 다치는 참사로 이어졌습니다.



경찰에 따르면 총격은 이날 오전 8시 30분 직전께 학교의 개학 첫 주를 기념하는 단체 미사가 진행되고 있던 도중 벌어졌습니다.



검은 옷을 입은 총격범은 학교 성당 외부에서 건물 가까이 접근해 총을 난사한 것으로 경찰은 파악했습니다.



미니애폴리스 경찰국장 브라이언 오하라는 "총격범은 교회 창문을 통해 소총을 쏘기 시작했고, 총탄은 당시 미사에 참석해 긴 의자에 앉아 있던 아이들을 향했다"며 "그(총격범)는 건물 내부에 있던 아이들과 미사 참석자들을 노린 것"이라고 말했습니다.



이어 "어린이들로 가득 찬 성당 안으로 총을 쏘는 잔혹함과 비열함은 절대 이해할 수 없다"며 "상상조차 할 수 없는 비극"이라고 탄식했습니다.



미니애폴리스 시장과 미네소타주 법무부 장관 등은 "애도의 뜻을 밝히거나 기도만 하는 것은 실질적인 대책이 아니다"라고 비판하며 총기 규제를 강화해야 한다고 목소리를 높였습니다.



이에 캐롤라잇 레빗 백악관 대변인은 "기도의 힘을 믿는 수천 만 명의 미국인들에 대해 놀라울 정도로 무례한 발언"이라며 "신앙 있는 유족들을 조롱하냐"고 말했습니다.



트럼프 정부는 앞서 총기 규제에 대해서 반대의 뜻을 밝혀왔습니다.



트럼프 정부는 잇따른 총격 사건 재발 방지 대책으로 총기 규제가 아닌 경찰력 강화와 정신 건강 문제 해결에 더욱 무게를 싣고 있습니다.



이날 JD 밴스 미국 부통령은 "미국이 정신 건강 위기를 겪고 있다"며 "미국은 지구상 그 어떤 나라보다도 더 많은 정신과 약물을 복용하고 있고, 이러한 폭력의 근본 원인에 대해 진지한 질문들을 던져야 할 때"라고 밝혔습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 권나연, 제작 : 디지털뉴스편집부)