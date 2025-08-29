임영웅, 오늘(29일) 정규 2집 'IM HERO 2' 발매…11곡으로 꽉 채웠다

가수 임영웅이 두 번째 정규 앨범으로 돌아왔다.



임영웅은 29일 오후 6시, 각종 음원사이트를 통해 정규 2집 'IM HERO 2'를 발표한다. 이번 앨범은 타이틀곡 '순간을 영원처럼'을 비롯해 총 11개의 곡으로 구성돼, 한층 넓어진 음악적 스펙트럼과 깊어진 감성을 담아냈다.



타이틀곡 '순간을 영원처럼'은 서정적인 가사와 섬세한 감정선을 담아 인생의 순간들을 영원히 기억하고자 하는 메시지를 전한다. 지난 28일 오후 선공개된 뮤직비디오는 공개 직후 큰 화제를 모았으며, 전국 50여 개 CGV 극장에서 최초 공개된 음원 이벤트 또한 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.



이번 앨범은 발라드부터 감각적인 트랙까지 다채롭게 구성돼 있어, 듣는 이들에게 '골라 듣는 재미'를 선사할 전망이다. 임영웅 특유의 울림 있는 보컬은 물론, 더욱 다채로운 장르 소화력까지 확인할 수 있다.



정규 2집 발매와 함께 전국투어 콘서트 소식도 이어진다. 임영웅은 오는 10월 인천을 시작으로 2025 전국투어 콘서트 'IM HERO'를 개최, 전국 방방곡곡에서 팬들과 만난다.



사진 = 물고기뮤직 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)