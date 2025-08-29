오현규의 헹크도, 조규성·이한범의 미트윌란도 UEL 본선 진출

▲ 오현규 선수

축구대표팀 공격수 오현규의 소속팀 벨기에 프로축구 헹크가 새 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 본선에 진출했습니다.헹크는 29일 오전(한국시간) 벨기에 헹크의 세게카 아레나에서 열린 2025-2026 UEL 플레이오프(PO) 2차전 홈경기에서 레흐 포즈난(폴란드)에 1-2로 졌습니다.전반 31분 이토 준야의 선취골로 기선을 제압했으나 전반 43분 코르넬 리스만, 후반 11분 레오 벵트손에게 연속 골을 내줘 역전패했습니다.하지만 헹크는 지난 22일 원정 1차전에서 5-1 대승을 거둔 덕분에 1, 2차전 합산 점수에서 6-3으로 앞서 본선 진출권을 얻었습니다.1차전에서 팀의 네 번째 골을 터트려 넉넉한 승리에 힘을 보탰던 오현규는 이날 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임에 가까운 90분을 뛰고 경기 종료 직전인 후반 45분 로빈 미리솔라와 교체됐습니다.9월 A매치 기간 미국 원정길에 올라 미국, 멕시코와 친선경기를 치르는 국가대표팀에 발탁된 오현규는 주말 리그 경기를 치르고 홍명보호에 합류할 예정입니다.한편 조규성과 이한범의 소속팀 미트윌란(덴마크)도 UEL 본선 대열에 합류했습니다.쿠오피온 팔로세우라(핀란드)과의 홈 1차전에서 4-0으로 이겼던 미트윌란은 상대 수비수가 전반 38분 만에 퇴장당한 이날 원정 2차전에서 후반 6분 주니오르 브루마두의 페널티킥 결승 골에 3분 뒤 아랄 심시르의 추가 골을 더해 2-0으로 승리했습니다.중앙수비수 이한범은 교체 선수 명단에 포함된 채 휴식을 취했고, 무릎 수술 뒤 합병증으로 장기 재활하다가 지난 17일 리그 경기에서 1년 3개월 만에 복귀전을 치른 조규성은 출전 선수 명단에서 빠졌습니다.앞서 한국 선수로는 황인범(네덜란드 페예노르트), 양현준(스코틀랜드 셀틱), 설영우(세르비아 즈베즈다)의 소속팀이 본선 진출을 확정한 가운데 이제 오현규, 조규성, 이한범도 UEL 그라운드를 누비는 모습을 볼 수 있게 됐습니다.