커, 우상혁 빠진 다이아몬드리그 파이널서 남자 높이뛰기 우승

▲ 29일(한국시간) 스위스 취리히에서 열린 2025 세계육상연맹 다이아몬드리그 파이널 남자 높이뛰기에서 우승한 해미시 커

파리 올림픽 육상 남자 높이뛰기 금메달리스트 해미시 커(뉴질랜드)가 2025 세계육상연맹 다이아몬드리그 파이널에서도 정상에 올랐습니다.커는 29일(한국시간) 스위스 취리히에서 열린 대회 남자 높이뛰기 경기에서 2ｍ32를 넘고 우승했습니다.2ｍ30을 넘은 올레 도로슈크(우크라이나)가 2위, 2ｍ25의 저본 해리슨(미국)이 3위를 차지했습니다.올해 다이아몬드리그는 14개의 개별 대회를 열고 취리히에서 결승 격인 파이널 대회를 치렀습니다.남자 높이뛰기를 편성한 개별 대회는 6개입니다.6개 대회 랭킹 포인트를 합산해 상위 6명이 파이널에 출전했습니다.우상혁(용인시청)은 올해 다이아몬드리그 단 두 대회(로마, 모나코)만 출전하고도 랭킹 포인트 16으로 6위에 올라 파이널 진출권을 따냈지만 8월 10일 독일 하일브론 국제 높이뛰기 대회 경기 당일에 종아리에 불편함을 느껴 귀국한 뒤 다이아몬드리그 파이널 출전을 포기하고 오는 9월 13일 개막하는 도쿄 세계선수권에 집중하기로 했습니다.우상혁은 실내 시즌 3개 대회, 실외 시즌 4개 대회를 합쳐 올 시즌 출전한 7개의 국제대회에서 모두 우승했고 커와의 4차례 맞대결에서도 모두 승리했습니다.8월에 쉼표를 찍은 우상혁은 9월 도쿄에서 펼칠 커와의 진검승부를 준비합니다.경기 뒤 커는 조직위원회와 인터뷰에서 "처음으로 다이아몬드리그 파이널 우승을 차지했다"며 "도쿄에서도 좋은 점프를 할 수 있다고 확신한다"고 말했습니다.파리 올림픽 여자 100ｍ 챔피언 쥘리앵 앨프리드(세인트루시아)는 이날 다이아몬드리그 파이널에서 10초 76에 달려, 10초 84의 티아 클레이턴(자메이카)을 제치고 우승했습니다.노아 라일스(미국)는 남자 200ｍ에서 파리 올림픽 챔피언 레칠레 테보고(보츠와나)를 제치고 1위를 차지했습니다.라일스는 19초 74에 달려, 19초 76의 테보고를 0.02초 차로 제쳤습니다.2019년 도하, 2022년 유진, 2023년 부다페스트 세계선수권 남자 200ｍ에서 우승한 라일스는 "엄청난 에너지를 가지고 일본으로 간다"며 대회 4연패를 자신했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)