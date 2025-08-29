이강인의 PSG vs 김민재의 뮌헨…UCL서 2시즌 연속 '코리안더비'

▲ 29일 오전(한국시간) 모나코에서 열린 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 대진 추첨식

이미지 확대하기

축구 국가대표 미드필더 이강인(파리 생제르맹, PSG)과 중앙수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 '별들의 잔치'인 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 무대에서 두 시즌 연속 마주 맞대결을 펼칩니다.UEFA는 29일 오전(한국시간) 모나코에서 2025-2026시즌 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 대진 추첨식을 열었습니다.UEFA 챔피언스리그는 지난 시즌부터 32개 팀 조별리그 방식이 아닌 36개 팀이 참가하는 리그 페이즈 제도를 도입했습니다.36개 팀이 UEFA 계수에 따라 4개의 포트로 나뉜 뒤 모든 팀이 포트별 2개 팀, 총 8개 팀과 맞대결을 벌이며 홈과 원정에서 각각 4경기를 치릅니다.이후 1∼8위 팀은 16강에 직행하고 9∼24위 16개 팀은 플레이오프를 치러 추가로 16강에 합류할 8개 팀을 가립니다.25∼36위 팀은 대회를 마감하게 됩니다.새 시즌 대진 추첨에서 이강인이 뛰는 2024-2025시즌 UCL 챔피언인 프랑스 PSG가 김민재의 소속팀인 독일 분데스리가 강호 뮌헨과 맞붙게 됐습니다.PSG는 홈에서 뮌헨을 비롯해 아탈란타(이탈리아), UEFA 슈퍼컵에서 맞붙었던 토트넘 홋스퍼, 그리고 지난달 윙어 박승수를 영입한 뉴캐슬 유나이티드(이상 잉글랜드)를 상대합니다.원정에서는 FC바르셀로나(스페인), 레버쿠젠(독일), 스포르팅(포르투갈), 아틀레틱 빌바오(스페인)와 겨루게 됩니다.뮌헨은 홈에서 첼시(잉글랜드), 클뤼프 브뤼허(벨기에), 스포르팅(포르투갈), 루아얄 위니옹 생질루아즈(벨기에)와 대결합니다.원정에서는 PSG, 아스널(잉글랜드), PSV 에인트호번(네덜란드), 파포스FC(키프로스)를 만납니다.이강인과 김민재는 2024년 11월 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2024-2025시즌 UCL 리그 페이즈 5차전에서도 대결한 바 있습니다.당시 이강인은 교체로 출전하고, 김민재는 선발로 나서면서 성사된 '코리안 더비'에서 김민재가 전반 38분 헤더 결승 골을 뽑아 뮌헨에 1-0 승리를 안겼습니다.김민재의 UCL 데뷔골이었습니다.두 팀은 지난달 미국에서 열린 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 8강에서도 맞붙었습니다.이강인과 김민재 모두 교체선수 명단에 포함된 뒤 끝내 출전 기회를 얻지 못했습니다.경기는 PSG가 2-0으로 이겨 4강에 올랐습니다.한편, 손흥민(LAFC)이 떠난 지난 시즌 UEFA 유로파리그 우승팀 토트넘은 안방으로 보루시아 도르트문트(독일), 비야레알(스페인), 슬라비아 프라하(체코), 코펜하겐(덴마크)을 불러들입니다.원정에서는 PSG, 아인트라흐트 프랑크푸르트(독일), 보되/글림트(노르웨이), AS모나코(프랑스)를 만납니다.박승수의 소속팀 뉴캐슬은 바르셀로나(홈), PSG(원정), 벤피카(포르투갈, 홈), 레버쿠젠(원정), 에인트호번(홈), 마르세유(프랑스, 원정), 아틀레틱 클루브(스페인, 홈)-루아얄 위니옹(원정)과 격돌합니다.UEFA 챔피언스리그 최다 우승팀(15회)인 레알 마드리드(스페인)는 맨체스터 시티(홈)-리버풀(이상 잉글랜드, 원정), 유벤투스(이탈리아, 홈), 벤피카(원정), 마르세유(홈), 올림피아코스(그리스, 원정), AS모나코(홈), 보루시아 묀헨글라트바흐(독일, 원정)와 16강 진출을 놓고 싸웁니다.리그 페이즈는 현지시간으로 오는 9월 16일부터 내년 1월 28일까지 이어집니다.16강 토너먼트는 내년 3월 시작하고, 대망의 결승전은 내년 5월 30일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 개최됩니다.이번 시즌부터 결승전 킥오프 시간이 3시간 앞당겨져 한국시간으로 오전 1시에 치러질 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)