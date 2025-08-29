이정후, 미국 진출 이후 첫 끝내기 안타

미 프로야구 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수가 미국 진출 이후 처음으로 끝내기 안타를 터뜨렸습니다.



이정후는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2025 미국프로야구 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 2안타 1타점으로 활약했습니다.



특히 3대 3으로 맞선 9회말 원아웃 1-2루 기회에서 우전 안타를 터뜨려 2루 주자를 홈에 불러들이며 지난해 미국 진출 이후 처음으로 끝내기 안타를 기록했습니다.



이정후의 MLB 첫 끝내기 안타로 샌프란시스코는 4-3, 짜릿한 승리를 거두며 5연승 행진을 이어갔습니다.



이정후는 2회 첫 타석에서 컵스의 이마나가의 스위퍼를 건드려 좌익수 뜬공으로 물러났지만 5회에는 이마나가의 시속 128㎞ 스위퍼를 공략해 우전 안타를 날려 4경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다.



이정후는 7회에는 이마나가의 직구를 받아쳤으나 좌익수 뜬공으로 돌아섰습니다.



이정후는 9회초 수비 때 1사 1루에서 피트 크로-암스트롱의 시속 169㎞ 빠른 타구를 몸을 날려 잡아낸 데 이어 9회말 끝내기 안타까지 터뜨려 팀 승리의 일등공신이 됐습니다.다.



이정후의 시즌 타율은 0.259에서 0.261(479타수 125안타)로 올랐습니다.