젠슨 황 "트럼프 행정부와 중국 블랙웰 칩 판매 논의"

▲ 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 28일(현지시간) 자사의 최신 인공지능(AI) 칩 블랙웰을 중국에 판매하는 것에 대해 도널드 트럼프 미국 행정부와 논의하고 있다고 밝혔습니다.황 CEO는 이날 미 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 이같이 언급하고 "트럼프 대통령과의 논의에 낙관적"이라고 말했습니다.다만, 판매 허가 시점에 대해서는 아직 구체적인 일정은 없다고 덧붙였습니다.엔비디아는 중국용으로 블랙웰 칩의 저사양 버전을 개발 중인 것으로 알려졌으며, 트럼프 대통령은 이달 초 이 칩의 성능을 일반 칩보다 30∼50%까지 낮춘다면 중국 수출을 허용할 수도 있다고 말한 바 있습니다.황 CEO는 "논의에 다소 시간이 걸리겠지만, 트럼프 대통령은 세계가 미국 기술 스택(특정 프로젝트에 사용되는 프로그래밍 언어, 데이터베이스, 인프라 등 기술 요소의 집합을 일컫는 말)을 기반으로 AI를 개발하는 것이 AI 경쟁에서 승리하는 데 도움이 된다는 것을 알고 있다"며 "미 달러가 세계 표준인 것처럼 미국 기술이 전 세계에 퍼지길 원하고 전 세계가 미국 기준 위에서 구축되기를 바라고 있다"고 말했습니다.황 CEO는 엔비디아 2분기 실적에서 중국에 H20 칩 판매가 전혀 없었던 점에 대해서도 언급했습니다.H20 칩은 엔비디아가 중국 시장을 겨냥해 만든 호퍼 기반의 저사양 AI 칩으로, 지난 4월 트럼프 행정부가 국가 안보를 이유로 수출을 중단했다가 지난 7월 중국 수출을 허가하기로 한 바 있습니다.그는 "아직 주문이 들어오지 않았지만, 주문을 기대하고 있다"며 "H20은 여전히 훌륭한 제품으로, 가격 대비 성능, 비용 효율성, AI 토큰 생성 능력 모두 매우 뛰어나다"고 강조했습니다.황 CEO는 AI가 가져올 생산성, GDP 성장, 새로운 아이디어 추구 능력 등 다양한 분야의 긍정적인 변화에 대해서도 말했습니다.그는 "모든 산업혁명은 큰 변화를 가져오지만, AI와 자동화 덕분에 경제는 매우 잘 돌아가고 우리의 삶도 풍요로워질 것"이라고 밝혔습니다.또 "물론 시간이 지나면서 삶의 질은 더 나아질 것"이라며 "일부 일자리는 사라지겠지만, 많은 일자리가 새로 생기고 발명될 것"이라고 전했습니다.그러면서 "한 가지 확실한 것은 AI로 인해 모든 일자리가 변화할 것이라는 점"이라고 강조했습니다.황 CEO는 생산성 향상으로 주 4일 근무도 가능해질 수 있다고도 했습니다.그는 "주말에는 가족과 더 많은 시간을 보내고 독서나 여행도 할 수 있다"며 "우리는 한때 주 7일 근무 시대에 살았지만, 지금은 주 5일 근무를 하고 있다"고 말했습니다.