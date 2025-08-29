미, 우크라에 장거리 미사일 판매 승인…유럽이 구매자금 제공

▲ 28일(현지시간) 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 공격을 가했다.

미국 도널드 트럼프 행정부가 러시아와 우크라이나의 평화 협상을 중재하는 가운데 우크라이나에 장거리 미사일을 판매하기로 했습니다.28일(현지시간) 미국 국방부 국방안보협력국(DSCA)에 따르면 국무부는 우크라이나에 미사일과 관련 장비 등 8억 2천500만 달러(약 1조 1천400억 원) 상당의 대외군사판매(FMS)를 잠정승인했다고 밝혔습니다.우크라이나 정부는 유도 기능을 갖춘 장거리 무기인 사거리연장공격탄(ERAM) 미사일 3천350발과 관련 장비, 부품, 지원 서비스 등의 구매를 요청했습니다.DSCA는 이번 판매가 유럽의 정치적 안정과 경제적 발전의 동력인 협력 국가의 안보를 개선해 미국의 외교·안보 목적 달성을 지원할 것이라고 밝혔습니다.우크라이나는 이번 무기 구매에 덴마크, 네덜란드, 노르웨이가 제공한 자금과 영국의 대외군사금융을 활용할 계획입니다.DSCA는 이번 판매가 미국이 무기를 빠르게 제공하기 위해 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹들과 협력한 사례라고 평가했습니다.당초 트럼프 미국 대통령은 우크라이나 추가 지원에 부정적이었지만, 미국의 휴전 중재 노력에 협력하지 않는 러시아를 압박하는 차원에서 우크라이나에 무기를 추가로 지원하는 방향으로 선회했습니다.다만, 미국이 직접 지원하는 게 아니라 유럽의 나토 회원국들이 비용을 대는 방식입니다.이들 무기 판매는 미 의회의 승인을 거쳐 최종 결정됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)