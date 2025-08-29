뉴스

앤디 김 "이 대통령-트럼프 강한 업무관계…의원들도 회담 호평"

백운 기자
작성 2025.08.29 05:49 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
앤디 김 "이 대통령-트럼프 강한 업무관계…의원들도 회담 호평"
▲ 디 김 미국 연방 상원의원(민주ㆍ뉴저지)이 28일(현지시간) 워싱턴 DC의 미 의회 건물에서 열린 한국 특파원단 간담회에서 발언하고 있다.

한국계 미국 연방 상원의원인 앤디 김 의원(민주ㆍ뉴저지)은 지난 25일(현지시간) 백악관에서 열린 한미정상회담에 대해 "양국 대통령 사이의 강한 업무관계(working relationship)를 보게 되어 기쁘다"고 말했습니다.

김 의원은 워싱턴 DC의 의회 건물에서 열린 한국 특파원단 간담회에서 한미정상회담 때 도널드 트럼프 미국 대통령이 10월말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위한 방한을 공언한 점, 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 한미일 3자 협력을 강조한 점 등을 거론하며 이같이 말했습니다.

정상회담에 앞서 지난 18일 서울에서, 지난 24일 워싱턴에서 각각 이 대통령과 만났던 김 의원은 "개인적, 전략적 차원에서 (트럼프 대통령과의) 관계 구축에 집중할 것"을 이 대통령에게 조언했다고 소개했습니다.

그러면서 김 의원은 "정상회담에서 양국이 전략적 동맹관계임을 재확인했다"고 평가했습니다.

이 대통령이 정상회담 당일 워싱턴의 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)를 방문한 자리에서 '안보는 미국에, 경제는 중국에' 각각 의지하는 '안미경중'(安美經中) 기조는 더 이상 견지하기 어렵다는 취지로 언급한 데 대해 "미국 상원과 행정부의 많은 사람들에게 매우 좋게 받아들여졌다"고 평가했습니다.

김 의원은 "상원의 (일부) 양당 의원들과 대화했는데 (한미정상회담에 대해) 매우 긍정적이라고 생각했다"며 "그들은 이 대통령이 트럼프 대통령 및 백악관과의 관계를 잘 만들어갈 수 있었다고 느꼈다. 실질적인 관계가 구축될 수 있었던 것으로 보인다"고 말했습니다.

그는 이번 정상회담을 계기로 한국이 보여준 조선 분야의 한미협력 의지와 대미투자 등은 "모두들 매우 좋게 받아들인다"며 "백악관과 의회 사람들로부터 좋은 반응만 들었다"고 소개했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지