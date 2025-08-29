1. 김정은, 중국 전승절 참석…북중러 처음 한자리



북한 김정은 국무위원장이 다음 달 3일 열리는 중국의 전승절 기념식에 참석합니다. 북중러 세 정상이 처음으로 한자리에 모이게 됐는데, 동북아에서 한미일 대 북중러의 대결 구도가 본격화하는 양상입니다.



2. 권성동 구속영장 청구…국가교육위원장 압수수색



김건희 특검팀이 국민의힘 권성동 의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 특검팀은 또 이배용 국가교육위원장이 김건희 여사 측에 금거북이를 건넨 정황을 포착하고 이 위원장 자택을 압수수색했습니다.



3. 우크라 수도 대규모 공습…최소 21명 사망



러시아군이 우크라이나 수도 키이우를 공습해 어린이를 포함 최소 21명이 숨졌습니다. 건물 100여 채가 파손됐는데, 유럽연합 대표부 건물과 영국문화원도 공격을 받았습니다.



4. 보이스피싱 피해, 금융사에도 책임물린다



정부가 보이스피싱 피해가 발생하면 금융사에도 배상 책임을 부과하는 방안을 추진합니다. 피싱용 대포폰을 개통해준 통신사에겐 영업 정지나 등록 취소 같은 강력한 제재를 부과하기로 했습니다.

