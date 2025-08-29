다자 외교무대 첫 선…정부 "방중 미리 알아"

<앵커>



통일교 측으로부터 1억 원의 불법적인 정치자금을 받은 혐의로 권성동 국민의힘 의원에 대한 구속영장이 청구됐습니다. 밤사이 권 의원이 "불체포특권을 내려놓겠다"고 공언한 데다, 민주당이 국회의원 체포동의안을 통과시킬 수 있는 의석을 충분히 확보하고 있어서, 조만간 구속 심사가 이뤄질 걸로 보입니다.



김지욱 기자입니다.



김건희 특검팀이 어제(28일) 오후 권성동 국민의힘 의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다.



그제 권 의원을 소환해 13시간 넘게 조사한 지 하루 만입니다.



권 의원은 그제 조사에서 대부분 혐의를 부인한 걸로 알려졌는데, 특검팀은 증거인멸 가능성이 크다고 판단한 것으로 보입니다.



[권성동/국민의힘 의원 (어젯밤) : (조사에서 어떤 점 소명하셨을까요?) 조사 잘 받고 왔습니다. (통일교에 전당대회 도와달라 하셨어요?) 그런 사실 없습니다.]



권 의원은 대선을 앞둔 지난 2022년 초 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 1억여 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.



3개 특검팀 가운데 현역 국회의원에게 구속영장을 청구한 건 이번이 처음입니다.



현직 의원은 불체포특권을 가진 만큼 체포동의안이 국회 본회의를 통과해야 법원의 영장심사가 진행됩니다.



특검팀의 영장청구서를 접수한 법원은 법무부에 체포동의요구서를 제출하는데 요구서는 대통령 재가를 거쳐 국회로 보내진 뒤 무기명 투표가 진행됩니다.



투표는 재적의원 과반이 출석해 출석의원 과반이 찬성하면 가결되는데, 체포동의안이 통과된다면 구속영장 심사 기일이 정해지고, 부결되면 법원은 심사 없이 영장을 기각합니다.



권 의원은 어젯밤 자신의 SNS를 통해 특검 수사는 "부당한 정치 표적 수사"라고 반발하며, "불체포특권을 스스로 포기하겠다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김승태·김한결, 영상편집 : 위원양)