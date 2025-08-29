뉴스

폴란드 에어쇼 연습 중 전투기 추락…조종사 사망

▲ 현지시간 15일 폴란드 바르샤바에서 열린 국군의 날 행사 중 폴란드 공군 F-16 전투기들이 비행을 펼치고 있다.

지시간 28일 오후 7시 25분쯤 폴란드 중부 라돔에서 F-16 전투기가 추락해 조종사 1명이 숨졌다고 현지 매체 TVP 등이 보도했습니다.

폴란드 공군 시범비행단 'F-16 타이거 데모팀'은 오는 30∼31일 라돔에서 열리는 에어쇼를 앞두고 훈련비행을 하고 있었습니다.

현장에서 촬영된 영상에는 전투기가 급강하해 활주로에 부딪힌 뒤 불길에 휩싸여 활주로를 미끄러지는 모습이 담겼습니다.

아담 슈왑카 폴란드 정부 대변인은 엑스(X·옛 트위터)에 "F-16 전투기가 에어쇼를 위해 훈련 중 추락했다.

안타깝게도 조종사가 사망했다"며 브와디스와프 코시니아크카미시 국방장관이 현장으로 가고 있다고 적었습니다.

로이터통신은 라돔 에어쇼가 취소됐다고 전했습니다.

라돔은 폴란드 수도 바르샤바에서 남쪽으로 약 100㎞ 떨어진 도시로, 2년에 한 번씩 8월 마지막 주말 에어쇼가 열립니다.

(사진=게티이미지코리아)
