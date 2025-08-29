[단독] 금거북이 청탁 의혹…국가교육위원장 압수수색

<앵커>



김건희 여사와 관련해 특검이 새로운 귀금속 의혹에 대해 수사에 착수한 것으로 확인됐습니다. 특검팀은 김 여사에게 귀금속을 건넨 혐의로 이배용 국가교육위원장 자택을 압수수색했습니다.



전연남 기자가 취재했습니다.



김건희 특검팀은 어제(28일), 이배용 국가교육위원장이 김 여사 측에 금거북이를 건넸다고 보고 이 위원장 자택을 압수수색했습니다.



특검은 금거북이의 유통 경로 등을 추적한 결과 이 위원장이 김 여사 측에 건넨 걸로 의심할 만한 정황을 포착한 것으로 알려졌습니다.



특검은 금거북이와 국가교육위원장 임명 과정이 연관이 있는지 수사하고 있습니다.



김 여사 변호인은 "처음 듣는 이야기"라며 구속된 김 여사를 상대로 오늘 정확한 내용을 확인할 예정이라고 밝혔습니다.



지난 2022년 9월 국가교육위원회 초대 위원장으로 임명된 이배용 위원장은 김 여사에게 목걸이 등을 건넸다고 자수한 이봉관 서희건설 회장이 회장으로 있는 국가조찬기도회의 부회장직도 맡고 있습니다.



한편, 김건희 특검은 이봉관 서희건설 회장 사위 박성근 전 국무총리 비서실장의 자택도 압수수색했습니다.



이 회장은 반클리프 아펠 목걸이 등 김 여사가 2022년 나토 순방 때 착용했던 장신구 3종 세트를 건넸다는 내용의 자수서를 특검에 제출한 바 있습니다.



특검은 이 장신구들이 박성근 전 실장의 국무총리 비서실장 임명과 관련이 있다고 보고 수사하고 있습니다.



또 2022년 9월 김 여사에게 고가 시계를 사줬다고 진술한 사업가 서성빈 씨 자택 등도 압수수색했습니다.



특검은 도이치모터스 주가조작 혐의, 명태균 씨 관련 정치자금법 위반 혐의, 통일교 청탁 의혹 관련 알선수재 혐의를 적용해 김건희 여사를 오늘 구속기소할 예정입니다.



특검은 어제 기소 전 마지막으로 김 여사를 소환했는데, 김 여사 측은 진술거부권을 행사했다고 밝혔습니다.



